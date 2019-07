Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore stanno appassionando numerosi fan. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la quarta settimana del mese di luglio 2019 non mancheranno come al solito colpi di scena. Gli spoiler annunciano che Demet, gelosa del feeling creatosi tra Ferit Aslan e Nazli Piran, preparerà un altro dei suoi piani per farli allontanare.

La moglie di Hakan, essendo a conoscenza che suo fratello Deniz nutre un forte interesse sentimentale nei confronti della cuoca, lo influenzerà lasciandogli intendere che la giovane ha occhi soltanto per il suo ex fidanzato.

Engin cotto di Fatos, Demet inganna Deniz

Le trame degli episodi dello sceneggiato in onda dal 15 al 19 luglio 2019 svelano che nessuna banca si dirà disposta a fare un mutuo a Nazli.

Quest’ultima quindi inizierà a convincersi di non avere nessuna chance per poter aprire il ristorante con Manami. Nel contempo Hakan, mentre si troverà al locale del cognato Deniz, scoprirà grazie ad Ayla che la Piran è sempre più distante da Ferit. Il marito di Demet vorrà scoprire come mai la cuoca è così fredda nei confronti del suo rivale. Successivamente l’Aslan e la sorella di Asuman verranno invitati a presenziare ad una riunione di lavoro con dei giapponesi fuori città.

Questa occasione farà riavvicinare il ricco imprenditore e la cuoca. Intanto Engin, dopo aver cenato a casa di Fatos, dimostrerà di avere delle intenzioni serie con la stilista. Demet tenterà di mettere il fratello Deniz contro Nazli e Ferit, insinuando il fatto che tra i due ci sia del tenero. Nel frattempo quest’ultimo e la Piran daranno l’impressione di essere affiatati. L’aspirante chef non appena farà ritorno ad Istanbul riceverà una sorpresa in quanto avrà modo di riabbracciare il padre Kemal.

Quest’ultimo darà alla figlia il denaro necessario per poter aprire il ristorante. A questo punto la sorella di Asuman firmerà subito il contratto per poter acquistare il locale.

Hakan si allea con Ayla, Nazli e Manami sconvolte

Dopo aver avuto una nuova discussione con Ferit per aver licenziato dei dipendenti della Pusula Holding senza il suo consenso, Hakan si alleerà con Ayla per metterlo fuori gioco.

Deniz, sempre più deciso a far breccia nel cuore di Nazli, la andrà a trovare a casa e farà la conoscenza del padre della giovane. La cuoca e Manami, dopo essere diventati finalmente ristoratrici, rimarranno sconvolte nell’apprendere che il loro terzo socio Ali ha ceduto la sua parte ad un misterioso acquirente. Dopo essere stata messa al corrente da Hakan, Ayla rivelerà a Deniz che a trafugare il documento del suo defunto fratello Demir è stata Asuman.

Dopo aver ascoltato una conversazione privata del marito, Demet farà sapere alla polizia che è coinvolto in dei loschi affari. Mentre Nazli e Manami organizzeranno gli ultimi preparativi per l’inaugurazione del loro locale, le forze dell’ordine feriranno l’Onder nel tentativo di assicurarlo alla giustizia. Quest’ultimo, pur avendo riportato delle ferite ad un braccio, riuscirà a partecipare ad un servizio fotografico della moglie. Infine la sorella di Asuman e Manami avvieranno finalmente la loro attività.