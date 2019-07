Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca con protagonista Ozge Gurel, già vista in Cherry Season - La Stagione del Cuore. Le trame della nuova puntata, in programma lunedì 8 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Nazli Piran deciderà di raccontare tutta la verità a Ferit Aslan su sua sorella Asuman, mentre Bulut farà preoccupare tantissimo Demet, quando scomparirà nel nulla.

Bitter Sweet, puntata precedente: Bulut affidato ad Hakan e Demet

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda venerdì 5 luglio su Canale 5 abbiamo visto Fatos ricevere delle brutte notizie.

La ragazza, infatti, si è trovata senza un lavoro da un momento all'altro, tanto che Deniz le ha proposto di lavorare nel suo ristorante appena inaugurato. Intanto Hakan si è preso nuovamente gioco di Ferit, tanto da essere scappato al tranello organizzato nel suoi confronti. In tribunale, Bulut è stato chiamato a scegliere tra gli zii e Ferit. Le parole del bambino, tuttavia, non hanno convinto i giudici tutelari. Il marito di Demet, invece, ha fatto in modo che l'Aslan venga fotografato in atteggiamenti compromettenti con Buse. Una testimonianza che si è rivelata fondamentale per la perdita della custodia esclusiva di Bulut da parte dell'affarista.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli contro Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrata sulla puntata 21 in onda lunedì 8 luglio su Canale 5, rivelano che che l'Aslan rimarrà sconvolto dalla perdita dell'affidamento di suo nipote ai danni di Hakan e Demet. Nazli, nel frattempo, sarà molto adirata con sua sorella Asuman in quanto ha inviato le fotografie che hanno fatto passare Ferit come un dongiovanni. Un nuovo grattacapo per la Piran, visto che aveva rischiato di finire in prigione per furto.

Dall'altro canto, Asuman farà notare alla sorella che il suo comportamento ambiguo con l'affarista ha influenzato in modo negativo la sentenza di Bulut.

La Piran trascorre la notte con Ferit

Di conseguenza, Nazli deciderà di informare Ferit e liberarsi finalmente la coscienza. Durante l'incontro i due giovani berranno qualche drink di troppo, tanto che la cuoca si fermerà alla Villa per trascorrere la notte con l'affarista. Ovviamente questa scelta avvicinerà sempre di più i due protagonisti.

Alya, invece, cercherà in ogni modo di fare breccia nel cuore di Deniz. Peccato che il fratello di Demet abbia solo occhi per la cuoca. Infine la tranquillità sarà funestata dalla notizia della fuga di Bulut. Un gesto che metterà nei guai l'Aslan e la Piran. Hakan, infatti, approfitterà di questa situazione per accusare il proprietario della holding di rapimento. Come evolverà la storia? Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi.