Torna lo spazio con Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta collezionando ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 Hakan Onder dimostrerà di provare una cocente gelosia per Ferit Aslan tanto da arrivare a maltrattare Demet.

Bitter Sweet: Hakan geloso della moglie

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Demet e Hakan, i 'cattivi' di questa serie tv ambientata in Turchia.

Pubblicità

Pubblicità

Nel dettaglio, l'Onder comincerà a sospettare che sua moglie nutra dei sentimenti per Ferit dopo averli visti parlare delle loro nozze saltate. Per questo motivo l'uomo arriverà ad ordinare al suo scagnozzo Bekir di far fuori l'Aslan, come aveva fatto con Zeynep e Demir. Come abbiamo visto, Hakan aveva ordinato la manomissione dell'auto dei genitori del piccolo Bulut dopo aver perso una gara d'appalto.

Demet sabota la storia di Nazli e Ferit

Le trame di Bitter Sweet, in onda prossimamente sulle reti italiane, rivelano che Demet sarà sempre più gelosa della relazione instaurata tra Ferit e la cuoca.

Pubblicità

La signora Onder, infatti, ideerà un piano per sabotare l'inizio della loro travagliata storia d'amore. Nel dettaglio, la moglie di Hakan invierà all'Aslan una lettera per mettere in cattiva luce Asuman e dimostrare che la Piran era al corrente delle azioni della congiunta. Quest'ultima sarà contattata in tempo dalla sorella e riuscirà ad evitare guai peggiori. Ma i piani loschi della donna non si fermeranno qui. In particolare Demet causerà molteplici problemi a Nazli quando deciderà di aprire un ristorante di cucina orientale grazie all'aiuto di Ferit che diventerà suo socio pur di starle vicino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Di conseguenza la sorella di Deniz farà credere ai giornali che i due stavano già insieme tanto che il padre rimarrà incredulo davanti alla notizia dello nozze della figlia.

L'Onder maltratta Demet, lei vuole il divorzio

Hakan, nel frattempo, diventerà sempre più geloso delle attenzioni che Demet riversa sull'Aslan, tanto che un certo punto le metterà le mani al collo. La sorella di Deniz, a questo punto, chiederà immediatamente il divorzio sebbene avessero stipulato un accordo prematrimoniale prima di conoscersi.

Di conseguenza, la donna penserà di farlo arrestare dopo aver segnalato i suoi loschi affari alle forze dell'ordine. Dall'altro canto l'Onder crederà che sua moglie abbia attentato alla sua vita tanto da decidere di vendicarsi in modo atroce. Infatti la trasporterà in un capanno dove le mostrerà un uomo ridotto in fin di vita che aveva osato intralciarlo. Dopo questa visione Demet fuggirà sconvolta tra gli spari del consorte. Ma se pensate che i guai per la sorella di Deniz siano finiti qui, vi sbagliate di grosso in quanto Hakan scoprirà che sua moglie aveva abortito grazie ad una soffiata di Asuman.

Pubblicità

Una rivelazione che sconvolgerà ancora di più la mente della cattivo della serie tv.