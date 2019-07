Le trame del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” sorprenderanno il pubblico per tutta l’estate in corso. Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, il malvagio Hakan Onder sempre più stufo di essere la seconda scelta della moglie Demet che continuerà ad avere occhi soltanto per Ferit Aslan, si vendicherà. Il perfido uomo, essendo a conoscenza che suo cognato Deniz, non ha nessuna intenzione di tornare al fianco della sua ex fidanzata Ayla per essersi preso una cotta per Nazli Piran, troverà il modo per mettere in cattiva luce la cuoca.

Il piano del rivale di Ferit sembrerà andare a buon fine, dato che la cantante dopo aver appreso che l’aspirante chef non ha fatto sapere a nessuno che sua sorella Asuman ha aiutato gli Onder ad ottenere l’affidamento di Bulut, metterà subito al corrente Deniz. L’intento della cantante ovviamente sarà quello di far allontanare il musicista dalla coinquilina di Fatos.

Ferit accetta il licenziamento della cuoca, Nazli realizza il suo sogno grazie al padre

Nei prossimi episodi italiani, Nazli non avendo avuto il coraggio per mettere al corrente Ferit di ciò che ha fatto sua sorella si licenzierà.

Purtroppo quest’ultimo costringerà l’aspirante chef a continuare a prestare servizio per lui, a causa di una clausola presente nel contratto che ha firmato. La coinquilina di Fatos dopo essere stata lasciata libera dal ricco imprenditore grazie all’intervento di Deniz, potrà finalmente riuscire a realizzare il suo sogno, visto che la sua insegnante di giapponese le proporrà di gestire un ristorante insieme. Il progetto rischierà di andare in frantumi, perché la cuoca non avrà la cifra necessaria per poter avviare l’attività.

Fortunatamente a risolvere la situazione ci penserà Kemal, il padre della giovane, che dopo essere venuto a conoscenza dei problemi finanziari della figlia tramite Asuman metterà piede ad Istanbul e le farà avere i soldi che le servivano. L’anziano signore però farà sapere alla cuoca di aver fatto un sacrificio per poterla aiutare, infatti le rivelerà che ad Antiochia è rimasto senza una casa.

Ayla apprende il tradimento di Asuman, Deniz difende la Piran

Nel frattempo Hakan dopo aver avuto la conferma ancora una volta che sua moglie non ha ancora smesso di amare Ferit, tornerà all’attacco per salvare il suo matrimonio.

L’Onder approfitterà della gelosia che Ayla nutre per suo cognato che sarà sempre più deciso a conquistare Nazli, rivelando alla cantante che lui e Demet sono riusciti ad ottenere la custodia di Bulut grazie all’aiuto di Asuman. Nel bel mezzo del discorso, il cognato di Deniz preciserà ad Ayla che la cuoca, pur essendo a conoscenza della verità, ha tenuto nascosto il segreto. Quest’ultima non appena riceverà la spiazzante informazione metterà in pratica il consiglio di Hakan, precisamente dopo aver assistito all’ennesima scenata d’amore del suo ex fidanzato nei confronti della Piran.

Deniz, dopo aver dedicato una canzone alla Piran, apprenderà tramite la cantante che gli Onder sono diventati i tutori legali di suo nipote servendosi della complicità di Asuman. Il musicista dopo aver parlato con la sua ex fidanzata, chiederà subito delle spiegazioni alla sorella Demet. Quest’ultima farà sapere al fratello di aver messo le mani nella copia del documento che le ha consentito di vincere il primo processo sull’affido di Bulut, grazie alla sorella di Nazli.

Ancora una volta Deniz sarà dalla parte della Piran, infatti pur avendo scoperto che è rimasta in silenzio, la difenderà dicendo alla sorella che la cuoca è innocente.