Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la Serie TV turca incentrata sulla storia d'amore di Ferit Asan e Nazli Perin, interpretata dall'attrice Ozge Gurel già vista in Cherry Season - La Stagione del Cuore. La trama dell'episodio 17 in programma martedì 2 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Nazli deciderà di prendersi cura del manager dopo aver accusato un malessere, mentre Fatos e Engin rimarranno bloccati in ascensore.

Bitter Sweet, riassunto puntata 1 luglio: il piano di Hakan

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, trasmessa lunedì 1 luglio su Canale 5, abbiamo visto Ferit custodire l'automobile incidentata di Demir e Zeynep (Irmak Ünal) dentro l'azienda. Peccato che venga scoperta da Hakan (Necip Memili), il quale decide di disfarsene prima di finire nei guai. Per questo motivo, il compagno di Demet ha ordinato a Resul di distruggere le prove della manomissione, che potrebbero incriminarlo come assassino dei genitori di Bulut.

Giornata in piscina per Nazli, Fatos e Asuman

Intanto Nazli, Fatos e Asuman (Ilayda Akdoğan) hanno trascorso un piacevole pomeriggio in piscina con Bulut (Alihan Türkdemir). Il bambino, infatti, ha la necessità di fuggire dalla villa dei suoi spietati zii. Anche la Perin si è resa disponibile a distrarlo e trascorrere più tempo possibile in sua compagnia dopo essere rimasto orfano. Più tardi, le ragazze hanno deciso di partecipare al concerto di Alya (Türkü Turan).

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli si prende cura di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante l'episodio 17 in onda martedì 2 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit accuserà delle linee di febbre, tanto che Nazli (Ozge Gurel) si offrirà di prendersi cura di lui. Per tale ragione la ragazza trascorrerà tutta la notte insieme a lui. La Perin, infatti, rinuncerà addirittura ad andare con le amiche al concerto di Alya per stare vicino all'Asan.

Fatos e Engin intrappolati in ascensore

Nel frattempo Fatos (Öznur Serçeler) si presenterà ad un colloquio di lavoro che purtroppo non avrà il risultato sperato. Poco dopo, la coinquilina della Perin avrà un incontro con Engin (Balamir Emren), dopo che quest'ultimo ha scoperto che la ragazza è un'arrampicatrice sociale. I due giovani, infatti, si ritroveranno bloccati in ascensore. Qui la ragazza accuserà un lieve attacco di panico, che sarà prontamente sedato dall'intervento del migliore amico dell'Asan.

L'unica ad approfittare di questo momento sarà la furba Asuman, sebbene anche per lei ci siano delle novità in arrivo. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa serie tv turca.