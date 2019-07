Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane rivelano che Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la complicità di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan. Una decisione che farà storcere il naso a Deniz e Demet che faranno di tutto pur di rovinare i loro piani.

Nazli apre un ristorante con Manami

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative ai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, si soffermano su Nazli, la protagonista principale dello sceneggiato turco. La Piran, infatti, riuscirà a realizzare il suo sogno grazie all'aiuto dell'amica. Nel dettaglio, la cuoca preferirà lasciare il posto offerto da Ferit (Can Yaman) per aprire un ristorante insieme alla sua amica del cuore, Manami.

All'inizio la sorella di Asuman non spiegherà i motivi del suo licenziamento all'Aslan tanto da innescare i suoi sospetti. Alla fine Nazli racconterà di non averlo avvisato prima in quanto non voleva nessun aiuto economico da lui. La Piran, infatti, rifiuterà un prestito anche da Deniz grazie al suo spirito di indipendenza. Di conseguenza la cuoca accetterà solo l'aiuto del padre. Peccato che poi lei e Manami scoprano di non essersi riuscite a sbarazzarsi dell'affarista.

Ferit diventa socio della Piran e Manami

Le trame di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in programma nei prossimi giorni su Canale 5, rivelano che Nazli (Ozge Gurel) e Manami rimarranno a bocca aperta quando scopriranno di avere un altro socio. L'affarista, infatti, deciderà di investire nel nuovo locale della sua ex dipendente rilevando la quota dal suo ex proprietario. Una gesto che scatenerà la gelosia di Demet (Alara Bozbey) e Deniz. Per questo motivo i due fratelli cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia per dividerli sempre di più.

Anticipazioni Bitter Sweet: l'Aslan scopre il tradimento della cuoca

Nel dettaglio il musicista tramerà un piano contro l'Aslan per allontanarlo dalla cuoca, la donna che ama. Infatti gli farà recapitare una pennetta usb contente le prove del tradimento delle sorelle Piran, responsabili della perdita della custodia di Bulut. Quest'ultimo è stato affidato dal giudice a Demet e Hakan Onder (Necip Memili), gli antagonisti per eccellenza dello sceneggiato turco.

L'uomo, a questo punto, perderà la ragione tanto da accusare la cuoca di essere una falsa e prenderà le distanze in modo definitivo da lei. La coppia riuscirà a fare pace? Le prossime anticipazioni sulle vicende di "Dolunay" lo sveleranno.