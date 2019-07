Un'altra settimana si appresta ad aprire i battenti all'interno della soap opera turca Bitter Sweet e le trame si faranno sempre più intricate. Nel corso delle puntate, che andranno in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, assisteremo a delle decisioni inaspettate. L'argomento che, sicuramente, sarà predominante riguarderà la morte di Demir e Zeynep. Il caso diventerà sempre più intricato, al punto che Ferit e Hakan avranno uno scontro molto acceso durante il quale il primo accuserà il secondo di omicidio.

Il potente Aslan, inoltre, scoprirà dei retroscena inaspettati in merito a Nazli e alla sua nuova attività. Per questo motivo si dirà disposto a chiudere il ristorante della giovane. Vediamo dettagliatamente quello che accadrà giorno per giorno.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 al 31 luglio: Ferit vuole chiudere il ristorante di Nazli

Lunedì 29 luglio, all'interno della soap opera Bitter Sweet, assisteremo all'inaugurazione del ristorante di Nazli e Manami. Le due ragazze sono, finalmente, riuscite a coronare il loro più grande desiderio, quello di aprire un'attività insieme.

Durante la serata, però, Ferit chiederà a Nazli di ballare e questo farà molto ingelosire Deniz. Saturo di gelosia, il ragazzo prenderà una decisione sconvolgente.

Martedì 30 luglio vedremo che Deniz consumerà la sua vendetta. Il ragazzo consegnerà la chiave Usb di Demet a Ferit. Quest'ultimo rimarrà profondamente deluso dalla cuoca, al punto che prenderà la drastica decisione di farle chiudere il ristorante.

A nulla serviranno i tentativi di Asuman di far rinsavire l'imprenditore. Una volta appresa la situazione, Nazli deciderà di compiere un gesto estremo e di tornare a casa sua in Antiochia.

Nel corso della puntata di mercoledì 31 luglio, invece, vedremo che Ferit cambierà idea. L'uomo non riuscirà a tollerare che la Piran vada via, proprio per questo sceglierà di non chiudere più il ristorante. La giovane sarà informata in tempo e, per questo, riuscirà a non partire più.

Bitter Sweet spoiler dell'1 e 2 agosto: la lite tra Ferit e Hakan

L'episodio di giovedì 1 luglio di Bitter Sweet vedrà Ferit ancora profondamente adirato nei confronti di Nazli. L'uomo non riuscirà proprio a perdonarla. Nel frattempo, l'attenzione si sposterà sul caso inerente la morte di Demir. L'imprenditore, infatti, ordinerà la rimozione della sua auto dal parcheggio aziendale. Nell'effettuare questa operazione verrà a conoscenza di particolari inaspettati.

Venerdì 2 agosto, invece, assisteremo ad una violenta lite tra Ferit e Hakan. Il primo arriverà addirittura ad accusare il suo interlocutore di essere il responsable della morte di Demir e Zeynep. Infine, dopo aver scoperto della gravidanza di Demet, Hakan avrà una pesantissima discussione anche con lei.