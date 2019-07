Finalmente a partire dalla seconda settimana di agosto 2019 l’appuntamento con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore avrà una doppia durata, visto che gli episodi andranno in onda dalle ore 14:45 alle 16:25. Asuman pagherà a caro prezzo il fatto di aver rivelato ad Hakan che sua moglie Demet ha interrotto la sua gravidanza a sua insaputa. Quest’ultima minaccerà pesantemente la sorella di Nazli nel suo appartamento dopo averla rapita.

L’Onder invece per impedire a Ferit Aslan di ottenere l’affidamento di Bulut, gli tenderà una trappola, visto che il ricco imprenditore dopo essersi sposato con la cuoca, verrà arrestato per contrabbando di sostanze illecite.

Demet sequestra Asuman, Nazli accetta di sposare Ferit

Ebbene sì, in occasione della sospensione estiva della famosa telenovela Il Segreto, le vicende di Ferit Aslan e Nazli Piran si allungheranno la prossima settimana.

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 5 al 9 agosto 2019, svelano che Ferit sarà sempre più convinto che Demir e Zeynep siano morti per mano di Hakan. Quest’ultimo negherà la sua colpevolezza, mentre Demet si vendicherà di Asuman per aver fatto sapere a suo marito che ha abortito, visto che la sequestrerà per parlarle. La sorella di Nazli dopo essere stata minacciata dalla moglie dell’Onder si recherà da Deniz e gli chiederà scusa per tutto ciò che ha fatto.

Successivamente Hakan costringerà Celal a dichiararsi l’artefice della morte dei genitori di Bulut. Ferit dopo essersi recato a casa dell’ex autista di Demir in compagnia di Nazli, si renderà conto che non può essere l’assassino dei suoi parenti. Nel frattempo Hakan svelerà a Demet di averle fatto credere di aver ucciso Salih per scoprire se lei è veramente leale nei suoi confronti. Engin verrà a conoscenza che il giorno in cui Zeynep e Demir sono passati a miglior vita un poliziotto ha visto un uomo nascondere qualcosa sotto l’auto dei due sfortunati coniugi.

L’Onder deciderà di far espatriare Reul, mentre nonostante il giudice deciderà per l’ennesima volta di affidare Bulut a Demet e Hakan, l’Aslan non si arrenderà. L'architetto progetterà un piano per ricongiungersi con suo nipote, coinvolgendo anche la Piran. Gli Onder proporranno a Deniz di cedergli le sue azioni in cambio della custodia di Bulut, e facendogli presente che in tale maniera potrà fare breccia nel cuore della cuoca.

Intanto la Piran accetterà di sposare Ferit, che le chiederà di diventare sua moglie per aiutarlo a vincere la nuova sentenza sull’affidamento del nipote.

L’Aslan finisce in prigione, Hakan protegge la moglie

Il ricco imprenditore annuncerà il suo imminente matrimonio durante una conferenza stampa, e nessuno dei presenti sospetterà che si tratta di una messinscena. Nazli non appena suo padre disapproverà le sue nozze, sarà intenzionata a fare un passo indietro.

Il giorno del lieto evento, la coinquilina di Fatos dopo essere uscita dal suo ristorante, si recherà in una pescheria per effettuare un ordine, senza sapere di correre un grosso pericolo. Infatti la cuoca verrà rinchiusa in una cella frigorifera da Demet, ma per fortuna verrà salvata grazie a Deniz. A quel punto Nazli e Ferit pronunceranno finalmente il fatidico “sì lo voglio” scatenando la furia degli Onder.

Deniz invece disperato per aver perso la sorella di Asuman, deciderà di fare un viaggio con Ayla. Purtroppo a seguito dei festeggiamenti la sposa si ammalerà dato che farà i conti con la febbre alta. Intanto Deniz deciderà di assumere una posizione all’interno della Pusula Holding, mentre l’Aslan mostrerà ad Hakan una copia della richiesta della custodia di Bulut. L’Onder per impedire al suo rivale di riuscire nel suo intento, farà ritrovare nel camion dell’azienda della droga. Ferit finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di contrabbando, e non potrà ancora dimostrare che il vero colpevole è Hakan. Fortunatamente l’architetto verrà scagionato, mentre il marito di Demet proprio quando crederà di essersi sbarazzato del suo rivale, farà i conti con la giustizia.

Fatos non vorrà più sposare Engin, invece Asuman scoprirà che Burak, il giovane al servizio del ristorante di sua sorella è una spia di Demet. Ferit e Nazli metteranno alle strette il loro cameriere, con l’obiettivo di incastrare la sorella di Deniz. Sfortunatamente Hakan dopo aver scoperto l’intenzione dell’Aslan e della cuoca, manderà i suoi uomini ad un appuntamento dei due novelli sposi al posto di sua moglie.