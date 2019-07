Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Hakan Onder aggredirà fisicamente la consorte Demet alla Pusola Holding dopo aver cercato di allontanare Ferit Aslan da Nazli Piran.

Bitter Sweet: Hakan svela il tradimento di Asuman ad Alya

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle nuove puntate che avremo modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Demet e Hakan, gli antagonisti della serie tv turca.

L'Onder, infatti, dimostrerà di non riuscire a tenere a freno la gelosia nei confronti della consorte, tanto da passare alle minacce alle vie di fatto. Tutto comincerà quando l'uomo comunicherà ad Alya che Asuman Piran gli aveva permesso di ottenere l'affidamento di Bulut grazie allo scatto di alcune foto, su alcuni documenti di proprietà di Ferit. Hakan, a questo punto, inviterà la cantante a tenere la bocca cucita.

Inoltre la inviterà ad usare questa informazione solo per far capitolare Nazli tra le braccia dell'Aslan. In questo modo la sorella della Piran potrà fare breccia nel cuore di Deniz, di cui è sempre innamorata. Purtroppo la donna non riuscirà a tenere queste informazioni per sé, tanto da svelare tutto al fratello di Demet, la cui reazione desterà la sorpresa di tutti.

Demet si vendica di Nazli e Ferit

Stando alle trame di Bitter Sweet, si evince che Deniz affronterà subito la sorella di Nazli, la quale gli confermerà le parole sentite da Alya.

In questo frangente, Demet convincerà il fratello a raccontare tutta la storia a Ferit in modo che possa prendere le distanze per sempre dalla Piran, se l'intervento di Hakan bloccasse tutto sul nascere. Ma la consorte dell'uomo non si farà intimidire, tanto da vendere alla stampa una foto privata tra l'affarista e la cuoca di cucina orientale in modo da provocare uno scandalo sui vari quotidiani più importanti.

Fortunatamente Nazli e l'Aslan diventati nel frattempo soci di un ristorante eviteranno che i rumors durino tanto tempo grazie a delle conoscenze di quest'ultimo.

Anticipazioni Bitter Sweet: l'Onder aggredisce la consorte

Purtroppo la reazione di Hakan non si farà attendere. L'Onder, infatti, sospetterà immediatamente che dietro le foto scandalistiche ci sia lo zampino della consorte. L'uomo, a questo punto, farà in modo di restare solo con Demet nell'ufficio della Pusola Holding dove le stringerà le mani al collo, avvertendola che solo la morte potrà separarli.

Una reazione che spaventerà a morte la sorella di Deniz, che comincerà a piangere a dirotto, tanto da ideare un piano per sbarazzarsi dello scomodo marito. Nel dettaglio, la donna scoprirà che il marito detiene un giro d'affari di contrabbando, tanto da informare la polizia dell'imminente arrivo di un carico di merce illegale. Purtroppo il piano non andrà a buon fine, in quanto l'Onder riuscirà a sfuggire alla retata da parte delle autorità.

Infine comincerà ad indagare con l'aiuto di Bekir su chi possa averlo tradito.