Nei prossimi episodi dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ci sarà un felice epilogo per il piccolo Bulut che è stato costretto a trasferirsi a casa di Demet e Hakan dopo essere rimasto orfano. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà le prossime settimane rivelano che il piccolo protagonista finalmente andrà a vivere, come sperava. con il suo adorato zio, Ferit Aslan, che riuscirà nel suo intento grazie alla complicità di Nazli Piran.

Il ricco imprenditore e l’ambiziosa cuoca convoleranno a nozze soltanto per ottenere l’affidamento del minore pur non essendo una vera coppia. Ad aiutare i novelli sposi in realtà sarà Deniz che, pur avendo il cuore infranto per non essere riuscito a conquistare la sorella di Asuman, rilascerà una testimonianza a favore dei novelli sposi.

La cuoca si riavvicina al suo ex datore di lavoro, il piano di Deniz

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani annunciano che Ferit continuerà a lottare per potersi ricongiungere con suo nipote Bulut.

Il ricco imprenditore capirà che l’unico modo per poter far allontanare il bambino dai malvagi Demet e Hakan è quello di formare una famiglia. Tutto avrà inizio quando Nazli si distaccherà dal suo datore di lavoro decidendo di non lavorare più per lui. La cuoca darà una svolta alla sua vita gestendo un ristorante con l’aiuto della sua insegnante. Successivamente l’Aslan lascerà di stucco la cuoca diventando suo socio. Proprio quando tra il benestante manager e la sorella di Asuman sembrerà andare tutto per il verso giusto si verificheranno nuovi contrattempi a causa di Deniz.

Quest’ultimo, sempre più ossessionato dalla Piran e infastidito dalle continue attenzioni di Ayla, commetterà un brutto gesto. Il musicista, su consiglio della sorella (Demet) , farà finire nelle mani del suo amico la chiavetta contenente la verità riguardo al documento che ha aiutato gli Onder ad ottenere la custodia di Bulut.

L’Aslan scopre il tradimento di Asuman, Bulut affidato a Ferit e Nazli

L’Aslan verrà quindi a conoscenza che Hakan e la moglie si sono serviti dell’aiuto di Asuman senza sapere ovviamente che la giovane l’ha fatto in cambio di soldi.

Purtroppo il ricco imprenditore non la prenderà affatto bene visto che interromperà sul nascere la nascente relazione con Nazli. Inoltre Ferit deciderà di vendere il ristorante che aveva appena iniziato a gestire con l'aspirante chef. Alla fine l’Aslan perdonerà la Piran quando la giovane sarà sul punto di rifarsi una nuova vita altrove con la sorella. Ed ecco che Ferit e Nazli capiranno che l’unica soluzione per far abbandonare a Bulut l’abitazione degli Onder, è quella di essere una coppia sposata.

La chef diventerà la moglie di Ferit dopo aver rischiato di perdere la vita per colpa di Demet. Quest'ultima la rinchiuderà all’interno di una pescheria proprio il giorno del suo matrimonio. Quest’ultimo vincerà finalmente la sentenza in tribunale dopo aver avuto il timore di essere sconfitto ancora una volta dagli Onder. A convincere il giudice ad affidare Bulut all’Aslan e alla Piran sarà Deniz che, pur essendo ancora innamorato della cuoca, affermerà che il bambino starà meglio con i neo sposi.