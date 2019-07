Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata in Turchia che racconta la storia tra Nazli e Ferit. Nelle prossime puntate, in onda ad agosto su Canale 5, Deniz Kaya e Alya torneranno ad essere nuovamente vicini in seguito alle nozze della cuoca con l'affarista. Il fratello di Demet e la cantante, infatti, trascorreranno una notte di passione che purtroppo non avrà il risultato sperato.

Bitter Sweet: Deniz salva Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, sulle puntate che i fan avranno modo di vedere probabilmente ad agosto in Italia rivelano che le nozze tra Ferit (Can Yaman) e Nazli provocheranno un notevole riavvicinamento tra Alya (Turku Tukuran) e Deniz. Tutto inizierà quando l'Aslan pretenderà che la chef diventi sua moglie per ottenere l'affidamento esclusivo di suo nipote.

La Piran non avrà altra scelta che accettare la proposta del ricco manager in quanto vinta dai sensi di colpa per aver coperto le spalle alla sorella Asuman e per questo motivo favorito Hakan e Demet nella custodia di Bulut. Ma la signora Onder non rinuncerà facilmente a perdere Ferit di cui è sempre innamorata. Per tale ragione rinchiuderà la cuoca in una cella frigorifera dove rischierà davvero di morire. Fortunatamente sarà portata in salvo dal Kaya, che si dovrà rassegnare a vederla sposare Ferit.

Alya e Kaya fanno l'amore

Le trame di Bitter Sweet, rivelano che Alya starà vicino a Deniz (Hakan Kurtas) prima e dopo la cerimonia. Poi la cantante deciderà di seguire il musicista nella sua abitazione, dove berranno qualche bicchiere di troppo. In questa occasione, la ragazza ne approfitterà per baciare il Kaya, che non si sottrarrà alla sua manifestazione d'affetto. Il fratello di Demet, infatti, trascorrerà una notte di passione con l'ex fidanza, la quale pretenderà che la cosa resti tra le quattro mura.

Dall'altro canto, Demet rimprovererà il fratello di non averle dato retta, in quanto si era rifiutato di cedere loro la quota della Pusola Holding in cambio della custodia di Bulut (Alihan Türkdemir). Ma Deniz non darà troppo preso alle minacce della sorella, tanto da gettarsi a capofitto sul lavoro.

La cantante usata dal fratello di Demet

Passate qualche ora, la cantante capirà di essere stata nuovamente presa in giro dal Kaya quando rinuncerà a partire con lei per un viaggio in Europa.

Di conseguenza, la ragazza ricorderà al fratello di Demet che non sarà mai felice se non la smette di pensare a Nazli (Ozge Gurel), che non lo ricambierà mai. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv che sta facendo impazzire tutta Italia.