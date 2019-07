Si preannunciano scoppiettanti le trame delle prossime puntate dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler di agosto 2019 annunciano che Ferit Aslan e Nazli Piran saranno ai ferri corti a causa di Demet e Deniz. Il ricco imprenditore sarà sul punto di distruggere il sogno della cuoca quando scoprirà che la sua collaboratrice di lavoro non l’ha messo al corrente del tradimento della sorella Asuman.

Lo zio di Bulut, deluso dalla coinquilina di Fatos, deciderà di vendere il loro ristorante. Profondamente amareggiata e assalita dai sensi di colpa per non aver avuto il coraggio di dire la verità a Ferit, Nazli deciderà di dire addio ad Istanbul. Fortunatamente l’ambiziosa chef desisterà dal suo intento grazie al cognato di Hakan. Quando il musicista gli dirà che Nazli ha protetto Asuman perché è stata costretta a farle anche da madre, Ferit farà un passo indietro.

La Piran, quindi, scenderà subito dal pullman insieme alla sorella non appena verrà a conoscenza che l’Aslan ha rinunciato a disfarsi della sua attività.

Demet e il fratello si alleano, Ferit si scaglia contro la Piran

La prossima settimana Nazli riuscirà a realizzare il suo sogno nel cassetto grazie al padre Kemal che le farà avere i soldi che le servivano per poter aprire il ristorante con Manami.

Quest’ultima e la Piran, dopo aver avviato la loro attività, verranno a conoscenza di avere un nuovo socio al posto di Ali. Si tratta di Ferit che acquisterà la quota del vecchio proprietario del locale per potersi riavvicinare alla cuoca. La collaborazione lavorativa tra l’Aslan e la coinquilina di Fatos farà andare su tutte le furie Demet e Deniz. Negli episodi in programmazione in Italia nelle prossime settimane la moglie di Hakan e il fratello uniranno le loro forze per far allontanare nuovamente Nazli e Ferit.

Quando capirà di non avere nessuna possibilità per far breccia nel cuore della chef, il musicista seguirà il consiglio della sorella visto che farà finire nelle mani dell’Aslan la penna usb contenente la prova del tradimento di Asuman con quest'ultima aveva aiutato gli Onder ad ottenere la custodia del nipote Bulut. Il ricco imprenditore purtroppo non la prenderà affatto bene quando apprenderà che Nazli è rimasta il silenzio dopo aver scoperto l’ennesima malefatta commessa dalla sorella. In buona sostanza l'Aslan riterrà l'aspirante chef colpevole del suo allontanamento con Bulut.

Deniz fa cambiare idea all'Aslan, Nazli e Asuman restano a Istanbul

Oltre a non voler perdonare per nessun motivo la Piran, Ferit prenderà una drastica decisione visto che deciderà di chiudere il ristorante pur sapendo di distruggere la carriera della donna. A questo punto Nazli, quando capirà di non poter far cambiare idea all’Aslan, preparerà le valigie e salirà su un autobus diretto ad Antiochia con la sorella con l’intento di allontanarsi da Istanbul per un anno.

Proprio quando le Piran saranno intente a partire interverrà Deniz che, dopo aver cercato di convincere la cuoca a non lasciare la Turchia, si scaglierà contro Ferit. Il musicista inviterà il ricco imprenditore a non far pagare a Nazli le colpe di Asuman e riuscirà a convincerlo a tornare sui suoi passi. L’Aslan, dopo aver l’acceso confronto con il fratello di Demet, farà sapere a Manami di aver rinunciato a chiudere il loro locale. Le Piran, informate dalla loro amica, decideranno di restare in città, ma per la cuoca non sarà affatto facile riuscire a riconquistarsi la fiducia di Ferit.