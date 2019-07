Le avventure della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel nei panni di una talentuosa cuoca, continuano a far emozionare. Dagli spoiler relativi agli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di seguire il mese prossimo, si scopre che Nazli Piran ancora dispiaciuta per il tradimento della sorella Asuman per aver consentito agli Onder di ottenere l’affido di Bulut, accetterà di adeguarsi alla volontà di Ferit Aslan.

Quest’ultimo furioso con la cuoca per aver protetto la sorella, le chiederà di convolare a nozze con lui per fare da genitori a suo nipote. L’annuncio dell’imminente matrimonio tra l'architetto e la chef, oltre a scatenare la gelosia di Demet e Deniz, farà andare su tutte le furie i familiari della promessa sposa. Il signor Kemal e la moglie non sapendo che i due soci di lavoro hanno deciso di sposarsi per il bene di Bulut, chiuderanno qualsiasi rapporto con Nazli. Quest’ultima a causa dei suoi genitori non potrà mantenere l’accordo stretto con il ricco imprenditore.

Deniz parla del tradimento di Asuman, il piano di Ferit per ricongiungersi con Bulut

Nelle puntate italiane attuali, Nazli e Ferit si sono riavvicinati grazie alla loro collaborazione lavorativa, visto che sono diventati soci dello stesso ristorante insieme a Manami. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che i due protagonisti dopo aver continuato a nascondere ciò che provano l’uno per l’altra, si allontaneranno di nuovo a causa del malvagio Hakan.

Deniz, dopo aver appreso tramite Ayla che Asuman ha aiutato gli Onder a diventare tutori legali del nipote Bulut, si servirà della sconvolgente verità per rovinare il rapporto nato tra l’Aslan e la Piran. Ferit quando scoprirà che la cuoca sapeva del tradimento della sorella, andrà su tutte le furie e deciderà di chiudere la loro attività. Per fortuna il ricco imprenditore rinuncerà a rovinare il sogno della coinquilina di Fatos, quando la donna sarà sul punto di lasciare Istanbul con la sorella.

Successivamente l’Aslan quando verrà a conoscenza che Demir e Zeynep sono morti perché la vettura su cui viaggiavano era stata manomessa, convinto che il colpevole sia Hakan, preparerà un piano per ricongiungersi con il nipote. L’architetto convincerà Nazli a portare avanti una messinscena con lui, visto che la chef accetterà di sposarlo per il bene del piccolo Bulut.

Nazli annulla il suo matrimonio, l’Aslan fa cambiare idea ai genitori della cuoca

Proprio quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, visto che persino Deniz pur avendo il cuore infranto deciderà di non conquistare più la cuoca, la diretta interessata si vedrà costretta a fare i conti con i suoi familiari.

La madre e il padre di Nazli non approveranno il fatto che loro figlia non li abbia messi al corrente della sua importante decisione. Il signor Kemal ricordandosi perfettamente della falsa notizia pubblicata sui giornali riguardante il rapporto tra la sua consanguinea e l’Aslan, non sarà affatto favorevole all’imminente matrimonio dei due soci di lavoro. A quel punto la sorella di Asuman non avendo altra scelta, tramite una telefonata farà presente all’Aslan di non poter diventare sua moglie.

Il ricco imprenditore sempre più deciso a ricongiungersi con il nipote, inviterà la Piran ad effettuare una videochiamata ai suoi genitori in sua presenza. La mossa dell’architetto riuscirà alla perfezione, poiché il signor Kemal e la moglie dopo aver appreso che loro figlia e Ferit convoleranno a nozze soltanto per fare da genitori a Bulut, daranno la loro benedizione alla falsa coppia.