Torna l'appuntamento con Bitter Sweet, la Serie TV turca in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, la sorella di Deniz deciderà di organizzare un piano diabolico contro Nazli Piran per impedirle di sposare Ferit Aslan, l'uomo che ha sempre amato.

Bitter Sweet: la cuoca non vuole sposare Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che Deniz deciderà di tirarsi indietro, tanto da augurare a Nazli di essere felice con Ferit.

Il musicista, però, apparirà molto agitato, tanto da andare a casa e spaccare ogni cosa. Intanto la Piran telefonerà all'Aslan per respingere la sua richiesta di matrimonio, tanto da chiedergli di non farsi più vedere. A tal proposito, l'affarista si recherà al Sarika dove la cuoca gli spiegherà che i suoi famigliari non sono contenti di un matrimonio stipulato così in fretta e furia.

Anticipazioni Bitter Sweet: la sorella di Deniz rapisce la Piran

Ma l'affarista non si darà per vinto, tanto da contattare il padre di Nazli via skype, dove informerà che intende convolare a giuste nozze con la figlia per prendere in affido Bulut.

L'uomo, a questo punto, gli darà il nullaosta per procedere alle finte nozze. Demet, nel frattempo, deciderà di organizzare un piano diabolico contro la rivale. In particolare, la sorella di Deniz rinchiuderà la Piran in una cella frigorifera di una pescheria mentre l'Aslan allarmato attenderà invano il suo arrivo all'altare.

Deniz salva Nazli da morte certa

Stando alle trame di Bitter Sweet, in onda probabilmente ad agosto su Canale 5, si evince che Fatos crederà che la sua amica sia tornata sui suoi passi per paura di sposarsi con l'affarista.

Peccato che Nazli sia quasi congelata, se Ferit e Deniz non si mettessero alla sua ricerca spasmodica. Fortunatamente il fratello di Demet riuscirà a liberarla dal frigorifero della pescheria, tanto da portarla viva e vegeta a casa. Intanto la sorella di Deniz avviserà l'Aslan che la sua futura sposa si trova in compagnia di suo fratello nella sua abitazione. Ferit, a questo punto, si scaglierà come una furia contro la cuoca per poi decidere di sposarla il giorno stesso. Le nozze, avranno luogo nella villa del manager dove i due giovani verranno dichiarati marito e moglie.

L'Aslan e la Piran fanno l'amore

Più tardi, la coppia comincerà a litigare furiosamente, tanto da trascorrere la prima notte in stanze separate. Il giorno dopo, l'architetto si accorgerà che la sua sposa ha una febbre elevatissima, tanto da chiamare subito il medico, che gli consiglierà di farle una doccia fredda per abbassarle la temperatura. Qui la Piran e l'Aslan riusciranno a sciogliere la tensione e fare finalmente l'amore. Alla fine, il proprietario della pescheria giungerà a casa dell'affarista per scusarsi dell'incidente accaduto a Nazli.

Di fronte a questa confessione, l'uomo capirà che il fratello di Demet non aveva fatto altro che salvare la cuoca da morte certa.