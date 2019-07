Nuovo appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. Le puntate in programmazione la prossima settimana non deluderanno di certo i telespettatori e riserveranno nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra Ferit Aslan e Nazli Piran grazie all’ambasciatore giapponese Nakatami. Stanca delle minacce del marito (Hakan), Demet deciderà di vendicarsi. La sorella di Deniz segnalerà alla polizia l'attività di contrabbando dell’Onder.

Nazli e Ferit di nuovo vicini, Deniz deciso a conquistare la cuoca

Gli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio 2019 dicono che Nazli, dopo aver rinunciato a realizzare il sogno di aprire un ristorante con Manami, farà un passo indietro. La cuoca tenterà di chiedere un mutuo, ma purtroppo nessuna banca glielo concederà. Nel frattempo Hakan, dopo essere venuto a conoscenza che la sorella di Asuman sta facendo di tutto per prendere le distanze da Ferit, farà delle indagini per scoprire cosa si cela dietro lo strano atteggiamento della cuoca.

Dopo essersi allontanarsi da Istanbul per motivi di lavoro, l’Aslan e la Piran si riavvicineranno al punto da trascorrere una piacevole serata in hotel. L’aspirante chef verrà sorpresa dal padre Kemal che ritornerà dall’Antiochia per farle avere i soldi che le servivano per poter aprire la sua attività. Ferit e il marito di Demet avranno una discussione molto accesa per aver perso dei dipendenti alla Pusula Holding.

Nel contempo Deniz, sempre più innamorato e deciso a conquistare Nazli, si recherà a casa della cuoca e farà la conoscenza del signor Kemal. L’Onder, infastidito dalla presenza dell’Aslan, si dirà disposto a tutto per metterlo fuori gioco una volta per tutte.

Hakan denunciato dalla moglie, la Piran e Manami aprono il loro ristorante

In seguito Manami e la Piran esulteranno di felicità per essere riuscite ad acquistare il ristorante.

I momenti di gioia dureranno poco per l’insegnante e la cuoca poiché apprenderanno che il loro socio, Ali, ha venduto le sue quote ad un acquirente che non conoscono. Ayla spiazzerà Deniz facendogli sapere che a far avere agli Onder il documento del defunto Demir è stata Asuman. Nel frattempo Demet, dopo aver scoperto che suo marito è coinvolto in delle attività illecite, deciderà di denunciarlo con l’obiettivo di farlo finire dritto in prigione.

Nazli e Manami organizzeranno i preparativi per l’inaugurazione del loro ristorante. Dopo l’avviso della sorella di Deniz, i poliziotti faranno irruzione nel magazzino in cui sono soliti avviare traffici di contrabbando Hakan e i suoi scagnozzi. Quest’ultimo, pur avendo riportato una ferita ad un braccio durante la sparatoria, prenderà parte ad un importante servizio fotografico con la moglie Demet.

Per concludere arriverà il tanto attesto giorno con Nazli e Manami che finalmente avvieranno la loro attività.