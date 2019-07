Per il giovane campione Nicolò Scalfi è giunto il momento di lasciare il posto a Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti dove è stato vincitore assoluto per ben 88 puntate, conquistando record su record.

Un grande trionfo per il giovanissimo Nicolò che nel corso di questi mesi di permanenza a Caduta Libera ha conquistato un montepremi di ben 650 mila euro, battendo così tutti i record. Adesso che la sua avventura è terminata, però, Nicolò pensa al futuro e non ha negato che gli piacerebbe ancora poter avere delle esperienze nel mondo della televisione.

L'eliminazione finale di Nicolò da Caduta Libera

Per chi non avesse seguito la puntata di Caduta Libera in onda sabato sera su Canale 5, è utile ricordare che Nicolò è stato sconfitto da una nuova sfidante, la quale è riuscita ad avere la meglio e lo ha fatto così cadere (definitivamente) nella botola del game show.

Pubblicità

Pubblicità

Prima del congedo finale, Nicolò non ha trattenuto nel lacrime nel momento in cui ha ringraziato tutte le persone che in questi mesi sono state cordiali e disponibili con lui, a partire dallo 'zio Gerry' che si è visibilmente commosso.

Nicolò, però, ha precisato che le sue erano lacrime di gioia e che nonostante la sconfitta è assolutamente soddisfatto del percorso fatto in questi mesi e anche del bottino accumulato. Questa mattina, intervistato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, ecco che il giovane ha espresso quelli che sono i suoi sogni per il futuro e tra questi ha ammesso che non gli dispiacerebbe poter continuare a muoversi nel mondo della televisione.

Pubblicità

In particolar modo, Nicolò ha ammesso che tra tutti i programmi che sono in onda, gli piacerebbe poter partecipare ad un reality show. Parliamo de L'Isola dei famosi, il reality della sopravvivenza in onda con successo su Canale 5, che tornerà anche nella prossima stagione televisiva con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Il sogno di Nicolò: partecipare all'Isola dei famosi

'Vuoi vedere che mi abbronzo un po', ha dichiarato Nicolò in merito al suo desiderio di prendere parte all'Isola dei famosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

E visto il grande successo che ha ottenuto a Caduta Libera e il grande amore che ormai il pubblico nutre nei suoi confronti, non è da escludere che in casa Mediaset possano prendere realmente in considerazione l'ipotesi di arruolare il giovane campione nel cast della prossima edizione del reality show di Canale 5.

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto, il pubblico potrà ritrovare Nicolò in tv nel corso del prossimo autunno, quando prenderà parte alle puntate speciali di Caduta Libera dedicate al torneo dei vari campioni che hanno partecipato in questi mesi.