Non si arresta il successo del giovane campione Nicolò Scalfi nel game show Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In queste settimane Nicolò ha fatto appassionare milioni e milioni di spettatori al televisore, curiosi di scoprire e vedere come se la sarebbe cavata e soprattutto se si sarebbe portato a casa il montepremi messo in palio dalla trasmissione. E Nicolò non ha deluso affatto le aspettative, confermando di essere uno dei campioni più forti del game show di Canale 5, al punto da risultare imbattibile da ben 80 puntate. Secondo alcune indiscrezioni, però, presto il ragazzo potrebbe essere sconfitto.

Pubblicità

Pubblicità

Il campione Nicolò supera il record e sbanca le casse di Caduta Libera

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso della puntata di Caduta Libera in onda lunedì sera su Canale 5, dove si è visto che il campione Nicolò Scalfi ha nuovamente conquistato il montepremi, questa volta del valore di ben 131mila euro. Una cifra a dir poco lauta che si aggiunge ai 500mila euro che il ragazzo aveva già conquistato con le vittorie precedenti nel quiz di Canale 5.

Pubblicità

Ma l'impresa di Nicolò non è finita qui: ieri sera, infatti, ha nuovamente vinto e si è portato a casa altri 10mila euro, per un totale di ben 640mila euro. Insomma, un vero e proprio record per questo giovane campione che ha letteralmente sbancato le casse del Biscione con le sue costanti vittorie, che lo hanno reso un personaggio televisivo molto amato dal pubblico di Canale 5.

Ma cosa ne sarà adesso di Nicolò? Continuerà a mantenere il primato a Caduta Libera per tutta l'estate oppure no?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Le indiscrezioni di queste ore rivelano che il game show di Gerry Scotti verrà trasmesso ininterrottamente per tutta la stagione estiva: a differenza degli altri anni, infatti, non ci saranno interruzioni e di conseguenza anche le registrazioni stanno proseguendo a ritmo serrato.

Presto potrebbe andare in onda la sconfitta del campione

Coloro che partecipano alle registrazioni del programma hanno fatto sapere sui social che ben presto si potrebbe assistere alla sconfitta di Nicolò, il quale dovrà cedere lo scettro di vincitore indiscusso ad un nuovo campione che prenderà il suo posto.

La puntata della sconfitta dovrebbe essere trasmessa a breve su Canale 5: si vocifera, infatti, che andrà in onda durante le prime settimane del mese di luglio e quindi quelle in onda in questi giorni potrebbero essere le ultime puntate di Nicolò a Caduta Libera.

Una ulteriore conferma arriva anche dal profilo Instagram dello stesso Nicolò, il quale recentemente ha postato delle stories dove annuncia la sua vacanza a Zante con gli amici. Il campione, quindi, sarebbe pronto per il viaggio estivo dopo il bel gruzzoletto di soldi che è riuscito ad accumulare nel corso di queste settimane.