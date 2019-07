Andrea Camilleri se n'è andato ma ha lasciato una grande eredità. Non si tratta di denaro ma dei suoi romanzi, i personaggi, le storie, il 'vigatese'. Il celebre autore è stato scrittore, regista e drammaturgo. Dalla sua mente creativa è nato un piccolo universo di personaggi, archetipi della sua terra. La Sicilia di Camilleri con le sue bellezze, i colori, le contraddizioni, i difetti, i pregi, era tutta racchiusa nei suoi romanzi per i quali spendeva molto tempo soltanto per rendere il linguaggio usato inimitabile.

Pubblicità

Pubblicità

Da questa volontà è nato il 'vigatese', un dialetto originale, un siciliano che fosse comprensibile a tutti e avesse la stessa qualità e risonanza dell'italiano. Camilleri ha scritto numerosi racconti, saggi e romanzi storici ma il suo personaggio letterario più famoso è Salvo Montalbano, il commissario di Vigata, una cittadina immaginaria dell'altrettanto fittizia provincia di Montelusa.

Ha scritto più di quaranta romanzi sul celebre commissario che è diventato anche uno dei personaggi televisivi più seguiti e amati del piccolo schermo.

Pubblicità

Gli appassionati di Montalbano non resteranno orfani del loro personaggio preferito perché è in corso la produzione di tre nuovi episodi che andranno in onda su Rai Uno nel 2020. Inoltre, è uscito da poco 'il cuoco dell'Alcyon' e, infine, la casa editrice Sellerio è in possesso di un romanzo scritto nel 2006 che racconta l'ultima indagine di Montalbano e quindi l'uscita di scena del commissario.

Cosa accadrà dopo la morte di Camilleri: in tv tre nuovi episodi de 'Il commissario Montalbano'

La scomparsa di Andrea Camilleri ha fatto sorgere un interrogativo: "Cosa ne sarà di Montalbano?".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il legame che unisce la serie televisiva e i romanzi è ovviamente indissolubile perciò la fine, anche se non immediatamente, prima o poi arriverà. Nel frattempo però i fan potranno vedere tre nuovi episodi in onda nel 2020 e di cui sono in corso le riprese. I primi due sono tratti dai romanzi dell'autore, 'La rete di protezione', dove la trama ruota attorno al mondo dei social, e 'Il metodo Catalanotti', in cui il commissario indaga sull'omicidio di un regista teatrale.

Il terzo, invece, è 'Salvo amato, Livia mia', un collage di racconti il cui filo conduttore è la relazione tra Salvo e la storica fidanzata. Inoltre, la casa editrice Sellerio ha già un pubblicato un altro romanzo 'Il cuoco dell’Alcyon' che potrebbe diventare prossimamente un altro episodio della serie.

'Riccardino', scritto da Camilleri nel 2006, sarà l'ultima indagine di Montalbano

Andrea Camilleri nel 2006 scrisse e consegnò alla casa editrice Sellerio un ultimo romanzo che, secondo un accordo, doveva essere conservato in cassaforte con l'obbligo di pubblicarlo solo dopo la morte dell'autore.

Pubblicità

Nessuno conosce il contenuto di quel manoscritto, ad eccezione della moglie Rosetta e di Elvira Sellerio. Il titolo del romanzo è 'Riccardino' che Camilleri tempo fa disse di aver già scritto per paura che una malattia improvvisa gli impedisse di scrivere la conclusione della saga sul commissario Montalbano. Parlando dell'uscita di scena del personaggio, l'autore dichiarò che Montalbano non sarebbe morto per un colpo di pistola né tantomeno avrebbe salutato i suoi fan andando in pensione.

Pubblicità

Camilleri non si sbilanciò molto, disse soltanto che il commissario se ne sarebbe andato in un modo inaspettato, senza la possibilità di un ritorno.