Continua la guerra fredda tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Le due ex inquilini del Grande Fratello Vip sono davvero ai ferri corti. Nelle scorse la sorellina di Belen Rodriguez ha fatto un nuovo sfregio ai danni della fidanzata di Andrea Iannone.

L'amicizia tra le due sembra essere finita nel momento che Giulia ha iniziato a frequentare il pilota della MotoGp. Cechu intervistata al Pitti Uomo di Firenze, aveva espresso un parere negativo sulla nuova coppia dell'estate.

In un secondo momento aveva rincarato la dose, defininendo i due alti un metro e una banane. A quelle parole era arrivata la dura replica dell'ex fidanzata di Andrea Damante: "Non si può avere tutto dalla vita, almeno sono simpatica".

Nonostante le frecciatine tra le due donne, Giulia De Lellis nelle scorse ore aveva deciso di mettere la parola fine agli attriti. L'influencer romana aveva deciso di tornare a seguire sui social Cecilia Rodriguez.

Dall'altra parte però non è arrivata la stessa risposta.

L'attuale fidanzata di Ignazio Moser ha preferito non contraccambiare la gentilezza. A quel punto viste le intenzioni della Rodriguez, Giulia avrebbe tolto nuovamente il like al profilo di Cechu. Chissà se questo nuovo affronto da parte della sorella di Belen, possa portare a dei nuovi sviluppi negativi tra le due. Cecilia infatti, non ha mai nascosto di non gradire la nuova relazione di Andrea Iannone con l'ex gieffina.

Giulia e Andrea: sempre più innamorati

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono destinati ad essere una delle coppie pià chiacchierate dell'estate. I due da quando sono usciti allo scoperto, non si nascondono più. I fan di entrambe spesso assistono sui social a delle dediche sdolcinate da parti di Giulia o Andrea. I follower del pilota della MotoGp, era tanto tempo che non vedevano Andrea così innamorato e spensierato. Questa volta una delle ultime Instagram Stories pubblicate dall'influencer ha fatto sognare tutti i fan.

La De Lellis in un video ha mostrato fiera una fedina di brillanti al dito, con tanto di commento: "Io scioccata". Chissà che Andrea Iannone non abbia in mente di fare sul serio con la sua Giulietta e mettere su famiglia.

Il 'Dama' ricomincia da Sara Croce

Nel frattempo pare abbia voltato pagina anche Andrea Damante. Il deejay veronese una volta archiviata la delusione per la fine della storia con Giulia De Lellis, si è buttato tra le braccia di Sara Croce.

Mentre con le altre ragazze il Dama ha riferito che erano solo dei flirt, con l'ex Madre Natura ha riferito di voler fare sul serio. Andrea e Sara ultimamente sono stati pizzicati in una nota discoteca del lago di Garda. Prima di approdare nel locale, si dice che i due siano stati a casa insieme.