Giulia Salemi sul trono di Uomini e donne? Da meno di 24 ore, sono tante le notizie che stanno circolando in rete sul presunto arrivo dell'influencer sulla famosa poltrona rossa di Canale 5. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe stata la ragazza a chiedere aiuto a Maria De Filippi per trovare l'anima gemella: la conduttrice accontenterà la giovane di origini persiane, reduce dalla dolorosa rottura con Francesco Monte?

La Salemi possibile tronista di Uomini e Donne

Il rumors che ha cominciato ad impazzare sul web nella giornata di ieri, stamattina ha trovato conferma in una nota rubrica del settimanale "Chi". Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha fatto sapere che ci sono buone possibilità di rivedere presto in televisione uno dei personaggi più chiacchierati dell'ultimo anno: Giulia Salemi.

Sulle pagine della rivista di Gossip, infatti, si legge: "Clamoroso sconvolgimento nella vita della Salemi.

Dopo la rottura con Francesco Monte, la ragazza ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per ritrovare l'amore. Giulia, infatti, è tra le candidate al trono di Uomini e Donne".

Stando a questa indiscrezione, sarebbe stata la bella influencer a proporsi alla redazione del dating-show per la stagione che inizierà tra poco più di un mese: la messa in onda della prima puntata, infatti, è prevista per lunedì 16 settembre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La stretta collaborazione tra la giovane di origini persiane ed Elisabetta Soldati, addetto stampa della Fascino (società di proprietà della conduttrice Mediaset), è un altro indizio a favore di un sempre più probabile arrivo della ragazza alla "corte" di Maria.

Raffaella Mennoia conferma la candidatura al trono di volti noti

Le possibilità di vedere Giulia Salemi sul trono di Uomini e Donne a settembre sono molte: soltanto qualche giorno fa, infatti, l'autrice Raffaella Mennoia ha confessato in un'intervista che tra i 20 candidati alla poltrona rossa che la redazione sta valutando, ce ne sono alcuni che il pubblico già conosce.

Non sarebbe affatto una novità se tra circa un mese e mezzo i telespettatori si trovassero di fronte i video di presentazione di tronisti già famosi: nelle scorse stagioni del dating-show, infatti, hanno avuto una seconda chance di trovare l'amore molti ex corteggiatori che non sono stati scelti oppure single che si sono fatti notare a Temptation Island.

A proposito del reality estivo che si è concluso ieri sera con lo speciale "un mese dopo", si dice che una protagonista del cast potrebbe debuttare sulla poltrona rossa di U&D dopo la bella figura che ha fatto.

Stiamo parlando di Ilaria Teolis, l'ex fidanzata di Massimo Colantoni, che ha conquistato gran parte dei telespettatori con la sua decisione di non tornare con il romano per amore di se stessa.