La decisione dei proprietari di Instagram di testare una nuova funzione della popolare app, sembra aver gettato nel più totale sconforto chi lavora grazie ai "like" che riceve. Chiara Ferragni, ad esempio, ha pubblicato un paio di Stories per chiedere ai suoi tantissimi fan cosa sta succedendo, e soprattutto perché non è più visibile il numero di "mi piace" che ottengono i suoi post.

La Ferragni preoccupata per il test di IG

Cosa faranno gli influencer qualora dovesse diventare definitivo l'ultimo test di Instagram?

È questa la domanda che si stanno facendo i curiosi da qualche giorno, e più precisamente da quando alcuni profili sono stati sottoposti ad un test assolutamente inedito.

Una quantità ridotta di account, dunque, ha perso la possibilità di vedere il numero di "like" che ottengono i post delle persone che segue; soltanto chi pubblica una foto o un video può contare quanti sono stati gli apprezzamenti che ha ricevuto.

L'esperimento che i creatori di questa famosa app hanno deciso di fare, potrebbe nuocere ad una categoria ben precisa di utenti: quelli che lavorano grazie al numeri che fanno registrare i loro contenuti, ovvero gli "imprenditori digitali".

La prima "star" del web a lamentarsi della novità che è stata apportata al suo profilo senza alcun preavviso, è stata Chiara Ferragni: la fashion blogger, infatti, ha pubblicato una Stories per chiedere delucidazioni ai fan su quello che stava succedendo.

"Tanti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi 2 giorni, succede anche a voi?", ha chiesto con un tono piuttosto allarmato la moglie di Fedez poco tempo fa durante una pausa del programma che sta registrando a Tokyo.

Per sincerarsi del fatto che questo problema avesse coinvolto tutti i suoi followers, l'influencer ha indetto il seguente sondaggio sul suo account Instagram: "Vedete i like alle mie foto?".

Il test di Instagram potrebbe 'danneggiare' gli influencer

Qualora questo test di Instagram dovesse diventare definitivo, vorrebbe dire che tutti i profili attivi perderebbero la possibilità di vedere quanti "mi piace" hanno ottenuto le foto e i video caricati da altri utenti. L'obiettivo dei creatori di questa app, pare sia quello di aumentare l'originalità dei post e non ridurre il caricamento di un'immagine al numero di apprezzamenti che riceve.

Questa nuova versione di IG, però, potrebbe danneggiare soprattutto una categoria di persone che la usano quotidianamente: gli influencer. Si sa, infatti, che chi lavora sui social network firma contratti con aziende basati su "pacchetti" che vengono venduti a seconda del numero di "like" che ottiene il soggetto in questione.

I vari Giulia De Lellis, Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio come faranno a promuovere i prodotti dei popolari brand se non sarà più possibile vedere quanti consensi ricevono per ogni singolo post che pubblicano?