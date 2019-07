Ritorna anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la Serie TV statunitense ambientata in una caserma dei pompieri, "Chicago fire", interpretata da Jesse Spencer (Matthew Casey), Taylor Kinney (Kelly Severide), Monica Raymund (Gabriela/Gabby Dawson) e Charlie Barnett (Peter Mills). Martedì 30 luglio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Italia 1 la quarta puntata inedita della sesta stagione: sono andati in onda gli episodi 9 e 10, intitolati "L'apparenza inganna" e "Nuove opportunità".

Nel primo, Brett e Kidd fanno di tutto per conquistare Zach e Otis, Hermann e Mouch indagano su uno strano odore presente in caserma; nel secondo, Casey e Dawson cercano una ragazza allontanata dalla sua famiglia a causa della sua dipendenza e Severide incontra un suo vecchio amico di famiglia. Per tutti coloro che martedì sera non hanno potuto seguire il quarto appuntamento di Chicago Fire su Italia 1, si segnala l'opportunità di rivederne la replica sui siti ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della quarta puntata di 'Chicago Fire'

Nello specifico, si fa presente che la replica degli episodi 9 e 10 sarà reperibile online, sulla piattaforma on demand Mediaset Play. Tale sito, infatti, contiene le repliche di tutti gli show e di tutte le serie tv trasmesse su Mediaset negli ultimi anni. Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Mediaset Play, è necessario registrarsi al sito tramite la sua homepage.

La registrazione è gratuita e non ha nessun costo a carico degli utenti, anzi darà la possibilità anche di scaricare dal sito un'applicazione tramite la quale guardare i contenuti Mediaset anche sui dispositivi mobili.

Trama episodi 9 e 10

Nell'episodio "L'apparenza inganna", Dawson, con l'aiuto di Severide, continua la ricerca di Bria senza preoccuparsi della distanza che si sta creando tra lei e Casey.

Brett e Kidd sono in competizione per conquistare il cuore di un ufficiale di nome Zach. Nel frattempo, Hermann e Mouch indagano sull'origine di un particolare odore che da qualche tempo sta invadendo tutti i locali della caserma dei Pompieri.

Nell'episodio "Nuove opportunità", Casey e Dawson si mettono sulle tracce di Bria, una ragazza allontanata da suo padre per problemi di dipendenza. In seguito i due agenti chiedono ai servizi sociali la tutela temporanea della giovane per gestire al meglio la sua situazione.

Severide incontra il capo Grissom, un uomo che alla fine si rivela un suo vecchio amico di famiglia. Intanto, Cruz inventa, insieme a Brett e Mouch, un nuovo metodo per salvare più vite possibili in situazioni di emergenza. Kidd e Zach decidono di uscire insieme per la prima volta, per provare a conoscersi meglio.