Torna anche questa settimana su Mediaset, il consueto appuntamento con la serie poliziesca, "Chicago PD", interpretata fra gli altri da Sophie Bush (Erin Lindsay), Jon Seda (Antonio Dawson), Jason Breghe (Hank Voight) e Jesse Lee Soffer (Jay Halstead). Giovedì 25 luglio, infatti, andrà in onda su Italia 1 la quarta puntata della quinta stagione della serie: verranno trasmessi 3 episodi inediti, il 10, l'11 e il 12.

Il primo sarà intitolato "La tana del coniglio" e sarà principalmente incentrato su Jay che, dopo aver conosciuto una ragazza, si ritroverà coinvolto in un omicidio; il secondo si chiamerà "Senza Scrupoli" e girerà intorno alla figura di un uomo che costringe alcune ragazze a prostituirsi; il terzo si intitolerà "Rapimento" e riguarderà il rapimento di Atwater. Qualora non si abbia la possibilità di seguire la quarta puntata in chiaro su Italia 1, sarà possibile riguardarla in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della quarta puntata di 'Chicago PD'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della quarta puntata di "Chicago PD" sarà disponibile soltanto in streaming sul sito Mediaset Play. Tale piattaforma, infatti, contiene una sezione dedicata alla serie, in cui è possibile trovare tutte le puntate già andate in onda e le sinossi ufficiali di ogni episodio. Si segnala che, per avere la possibilità di visionare le repliche su Mediaset Play, è necessario registrarsi alla piattaforma gratuitamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La registrazione, infatti, è obbligatoria ma non comporta nessun onere a carico dell'utente, anzi permette anche di scaricare un'app con cui vedere le repliche anche su smartphone e tablet.

Anticipazioni

Le anticipazioni della quarta puntata di "Chicago PD" ci segnalano che Halstead conoscerà una ragazza che lavora nei locali notturni e si innamorerà perdutamente di lei, tanto da considerare fin da subito la loro frequentazione come una relazione seria.

La storia fra i due giovani andrà avanti fino a quando una sera la giovane non chiederà al fidanzato di accompagnarla ad una festa in cui non mancherà la droga: durante il party, verrà commesso un omicidio. Nel frattempo, Voight scoprirà che, all'interno della sua squadra, c'è una talpa. Burgess e Upton indagheranno su Damien, un uomo senza scrupoli che costringe delle ragazze a vendere il proprio corpo per arricchirlo.

Poco prima dei festeggiamenti per il compleanno di Platt, Atwater si allontanerà per una commissione e finirà per essere aggredito e rapito. A quel punto la squadra si metterà immediatamente in moto per cercare il loro collega e per scoprire soprattutto chi è stato a portarlo via con la forza e perché.