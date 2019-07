In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle dichiarazioni rilasciate dal direttore Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito ai cambiamenti che saranno apportati nella prossima stagione televisiva. Naturalmente, nelle varie interviste non è potuto mancare il riferimento all'infortunio accaduto il precedente 17 aprile al concorrente Gabriele di Ciao Darwin. Ricordiamo che il 54enne cadde rovinosamente nel corso del gioco del Genodrome al punto che fu necessario l'intervento dell'ambulanza.

Attualmente, le sue condizioni di salute continuano ad essere molto critiche.

Ad ogni modo, in seguito a quanto accaduto, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato un'intervista a "TV Blog" in cui ha svelato che quel gioco non ci sarà assolutamente più. Inoltre, il direttore ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza e il suo rammarico per quanto accaduto.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gabriele dopo l'infortunio al Genodrome

L'infortunio di Gabriele a Ciao Darwin ha generato davvero molto scalpore.

Il concorrente era intento a superare la famosa prova del Genodrome, in particolar modo la fase dei rulli, quando, improvisamente, ha preso una brutta caduta. In seguito a quell'incidente, il concorrente è stato immediatamente ricoverato in ospedale. Ad oggi, infatti, risulta ancora degente nel reparto di neuro-riabilitazione dell'ospedale Santa Lucia di Roma.

Le sue condizioni, purtroppo, non sono migliorate.La terapia riabilitativa, almeno per il momento, non ha portato ai risultati che si attendevano e speravano.

Gabriele presenta quattro vertebre rotte ed è completamente paralizzato dalla testa in giù. Le uniche parti del corpo che è in grado di muovere sono le dita del piede sinistro e leggermente l'avambraccio destro, per il resto è completamente immobile. Dopo quanto accaduto, la Procura di Roma ha dato il via a delle indagini per venire a capo della delicata vicenda.

Pier Silvio Berlusconi commenta quanto accaduto a Ciao Darwin e poi comunica la decisione

In merito alla questione, dunque, è intervenuto anche il direttore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo si è mostrato decisamente affranto per quanto accaduto.

In seguito ha tranquillizzato tutti asserendo che quel gioco non si farà assolutamente più. Anche Paolo Bonolis si era espresso in merito a quanto accaduto.

Il conduttore e sua moglie Sonia Bruganelli avevano detto di essere costantemente in contatto con la famiglia di Gabriele per essere sempre aggiornati sulle sue condizioni di salute. L'evento ha davvero destabilizzato tutti, anche perché in passato non si era mai verificato un fatto simile.