Il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è giunto definitivamente al capolinea, dopo che il cantante de Le Vibrazioni ha ammesso i rumors riguardanti il presunto tradimento della donna con uno dei suoi migliori amici. Si tratta di Riccardo Scamarcio, che da sempre Sarcina ha definito un suo fratello al punto da volerlo come testimone di nozze durante il matrimonio con Clizia. Dopo la confessione di Sarcina, però, ecco che la Incorvaia ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera.

La verità di Clizia Incorvaia dopo la fine della relazione con Francesco Sarcina

Nel dettaglio, infatti, l'influencer ha svelato che lo scorso 16 novembre lei e Sarcina avevano firmato il ricorso per una separazione consensuale, che era stata avvisata a settembre e si difende dalla gogna mediatica cui è stata travolta in queste settimane, dicendo che quello che è successo dopo non è tenuta a raccontarlo.

Come se non bastasse, però, Clizia ha svelato che pochi giorni dopo quel 16 novembre, tornando a casa avrebbe trovato Francesco Sarcina in cucina in compagnia di una tipa di cui però non ha voluto svelare il nome. La ragazza ha svelato che nel momento in cui era tornata a casa per prendere dei vestiti, si è trovata di fronte la scena che avrebbe ripreso anche con il cellulare.

'Ho un video', ha dichiarato Clizia nell'intervista che ha concesso al Corriere della Sera, anche se poi ha proseguito dicendo che non ha intenzione di utilizzarlo.

Non sono mancate le frecciatine dirette nei confronti del leader de Le Vibrazioni, come quando Clizia ha dichiarato che 'quest'uomo ferito e innamorato' parla in realtà di un'infedeltà che non c'è mai stata perché erano già separati.

'Eravamo già separati. Lui beccato sempre con altre donne', dice Clizia

Clizia, inoltre, sostiene che Sarcina abbia sbagliato a tirare in ballo altre persone in tutta questa vicenda.

'Quello che è successo oppure no è la mia vita privata', ha aggiunto rivelando tra l'altro che lei e Riccardo Scamarcio non stanno insieme.

La influencer ha poi parlato delle diverse foto che le arrivavano costantemente sul suo cellulare di Sarcina che veniva 'paparazzato' in diversi ristoranti sempre in compagnia di donne. Lei, però, dice di non aver mai dubitato della fedeltà del cantante e quindi di aver sempre creduto nella sua buona fede.

Dopo tutta questa vicenda, la Incorvaia ha svelato di aver dovuto fare delle denunce alla Polizia Postale e che a sua figlia Nina, nata proprio dall'amore con Sarcina, le insegnerà il rispetto e soprattutto a rispettare gli altri senza giudicare.