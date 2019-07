L'ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata decisamente galeotta per alcuni dei protagonisti in gara. Chi ha seguito lo show di Rai 1 sa bene che c'è stato un grande affiatamento tra la balleria Veera Kinnunen e il calciatore Dani Osvaldo, al punto che il fidanzato Stefano Oradei, anche lui ballerino professionista di Ballando, si lasciò andare ad una sfuriata e fu ripreso dalla padrona di casa dello show.

Ebbene a distanza di qualche mese dalla fine di Ballando con le stelle, si può dire che Oradei non aveva proprio tutti i torti, dato che Veera e Osvaldo sono usciti allo scoperto, confermando così la loro relazione.

È amore tra Dani Osvaldo e la ballerina Veera dopo Ballando con le stelle

Dopo rumors e indiscrezioni vari sul loro presunto flirt, ecco che la conferma definitiva è arrivata dai profili Instagram dei due diretti interessati, i quali hanno postato le prime foto di coppia, mentre si scambiano dei baci.

Degli scatti che lasciano ben poco spazio all'immaginazione e che confermano che tra Veera e Osvaldo sia nata una love story a tutti gli effetti.

Tra la ballerina Veera e Stefano Oradei, quindi, è definitivamente finita e alla luce di questa novità non si può certo dire che lui non avesse ragione quando diceva di avere dei dubbi su questo affiatamento tra la sua compagna e il calciatore che le ha rapito il cuore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ballando Con Le Stelle

Come si diceva, Veera e Osvaldo non si nascondono più: qualche giorno fa i due hanno postato lo scatto della foto in Finlandia, Paese natale di lei e in queste ore sono volati in Argentina, il Paese del calciatore. Sui social, intanto, questa nuova storia d'amore ha infiammato molto gli animi e la discussione: i commenti non sono proprio positivi per questa coppia e in molti puntano soprattutto il dito contro Veera accusandola di essere stata poco onesta nei confronti del suo ormai ex fidanzato. I due, però, per il momento preferiscono non rispondere alle critiche che vengono mosse nei loro confronti e si godono la loro relazione.

Le parole di Milly Carlucci sulla coppia Veera-Osvaldo

Intanto sull'accaduto si è espressa anche la padrona di casa di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, la quale in puntata era stata molto severa nei confronti di Stefano Oradei, che impedì alla sua fidanzata di fare un viaggio di lavoro con Osvaldo. La Carlucci, alla luce delle novità che sono emerse, ha ribadito che lei si è semplicemente preoccupata di fare in modo che un comportamento 'sbagliato' di una donna non venisse risolto con i ceffoni e ha aggiunto di aver stigmatizzato un comportamento da parte di Stefano che metteva in difficoltà l'intera produzione dello show del sabato sera di Rai 1.