Daniele Dal Moro, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, ha fatto preoccupare i suoi fan nel momento in cui ha rivelato di essere stato vittima di un incidente con la sua motocicletta, che a quanto pare lo ha fatto spaventare. Per fortuna nulla di grave anche se il ragazzo ha ripetuto più volte in svariati commenti che stava per 'rimetterci le penne'. Un incidente che ha spaventato non soltanto Daniele ma anche Martina Nasoni, la vincitrice dell'ultima edizione del reality show, la quale ha stretto un rapporto di 'amicizia speciale' con il ragazzo.

GF 16, Daniele vittima di un incidente in moto: nulla di grave ma tanto spavento

A raccontare ciò che era accaduto è stato lo stesso Daniele in una serie di stories pubblicate su Instagram, dove ha ammesso di avere la 'pelle dura' aggiungendo che in questo incidente stava per rimetterci le penne, sinonimo del fatto che stava per rischiare la vita dopo la caduta in moto.

Il ragazzo ha poi aggiunto che durante l'incidente si è distrutta la sua GoPro, con la quale stava riprendendo questa corsa in moto che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Immediata la reazione dei numerosi fan che hanno avuto modo di conoscerlo quest'anno grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16, molti dei quali si sono subito preoccupati per lo stato di salute di Daniele.

E tra questi vi era anche una 'fan speciale' di Daniele, che in queste ore ha postato un messaggio decisamente molto duro e quasi 'minaccioso' nei confronti del ragazzo. Parliamo di Martina Nasoni, la ragazza che è stata proclamata vincitrice di questa ultima edizione del GF 16.

Come ben saprete, all'interno della casa si era venuto a creare un certo feeling tra Daniele e Martina e i due anche una volta che sono usciti dal reality show hanno proseguito la frequentazione anche se non si può parlare di amore, così come hanno sempre ammesso.

Il duro commento di Martina Nasoni dopo l'incidente di Daniele in moto

Daniele e Martina, quindi, si stanno frequentando e ovviamente la Nasoni non è rimasta indifferente di fronte alla notizia dell'incidente in motocicletta.

Ecco allora che su Instagram ha postato dei commenti in cui dice che deve andarci piano sulle due ruote e che non può fare tutto quello che gli passa per la testa.

'Io ti ammazzo veramente. Vengo a Verona e ti butto giù', ha scritto Martina quasi intimando a Daniele di non prendere di nuovo la moto dopo l'incidente e quindi di stare un po' a riposo. Del resto lui stesso in un altro commento ha ammesso che pur non essendo stato un incidente grave, in queste ore sta comunque provando dolore al polso e alla spalla.