Questa sera su Canale 5 appuntamento speciale con Temptation Island, a un mese dalla fine delle registrazioni presso il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, nella città metropolitana di Cagliari. Con Filippo Bisciglia scopriremo l'evoluzione delle storie delle coppie che, in questa edizione, hanno vissuto per 21 giorni all'interno dei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. Una stagione dove la parola "cambiamento" ha fatto da cardine, infatti sono state ben cinque le coppie a dirsi addio e stasera scopriremo se c'è stato qualche ritorno di fiamma oppure se è stata messa definitivamente la parola fine.

Temptation Island 6: solo una coppia su sei è uscita insieme dal programma

Prima di scoprire come si sono evolute le storie delle sei coppie di Temptation Island, è bene fare un breve riassunto di ciò che è successo durante i Falò di Confronto Anticipati e Finali.

Nunzia e Arcangelo sono stati i primi ad affrontarlo; il confronto è stato richiesto in anticipo dalla fidanzata, stufa di vedere il proprio partner in atteggiamenti abbastanza intimi con le single tentatrici.

Se in un primo momento i ragazzi avevano deciso di lasciarsi, Nunzia, pochi giorni dopo, ha avuto un ripensamento, chiedendo alla produzione di poter avere un secondo confronto con l'ormai ex ragazzo. Nonostante abbia cercato di convincerlo in tutti i modi a tornare insieme, Arcangelo ha deciso di uscire dal programma da single.

Stessa sorte per Jessica e Andrea; all'interno del villaggio delle fidanzate, la ragazza si è affezionata in maniera particolare al single Alessandro.

Questo tipo di rapporto non è piaciuto ad Andrea, che per ben due volte ha chiesto il Falò di Confronto Anticipato alla sua ragazza. Lui si è mostrato disposto a ricominciare, mentre lei ha deciso di lasciare il programma da sola, anche se non propriamente, visto che ha accettato l'invito del single Alessandro ad uscire insieme dal docu-reality.

L'unica coppia uscita incolume da Temptation Island 6, è stata quella composta da Cristina e David.

Anche in questo caso c'è stata una richiesta di Falò di Confronto Anticipato da parte del fidanzato, dopo che quest'ultimo ha visto la propria partner instaurare un bel rapporto con il single Sammy. All'inizio Cristina non era tanto convinta se uscire dal programma insieme, ma dopo una grande discussione ha deciso di abbandonare l'isola delle tentazione insieme al suo David.

Tre coppie sono arrivate al Falò di Confronto Finale

La prima coppia ad affrontare il Falò di Confronto Finale, è stata quella composta da Ilaria e Massimo.

Lui si è avvicinato alla single Elena (che ha pure portato fuori nel Weekend da Sogno), mentre lei ha instaurato un buon feeling con il single Javier. Durante il loro confronto sono volate delle parole pesanti, ma alla fine Massimo si è dichiarato ancora innamorato di Ilaria, mentre quest'ultima, non sicura dei suoi sentimenti, ha deciso di uscire dal programma da sola.

Finale simile anche per la coppia Sabrina e Nicola.

Lei avvicinatasi al single Giulio, durante il Weekend da Sogno ha ricevuto un bel due di picche dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha dichiarato di sentirla solo come un'amica. Nicola invece, entrato in sintonia con la single Maddalena, ha deciso di lasciare il programma da solo. Dopo il confronto ha incontrato la tentatrice e si sono ripromessi di ritrovarsi fuori, solamente, però, quando lui avrà metabolizzato la situazione che sta vivendo.

L'ultima coppia, quella formata da Katia e Vittorio, ha avuto la stessa e medesima fine: infatti, anche in questo caso, Vittorio ha lasciato la fidanzata per "seguire fuori" la single Vanessa. Katia, all'interno del villaggio delle fidanzate, ha avuto un buon feeling prima con il single Giovanni e successivamente con Nicolas; quest'ultimo, portato fuori dalla ragazza durante il Weekend Da Sogno, non ha avuto belle parole nei suoi confronti, giudicandola superficiale e facendole trascorrere un fine settimana più "amichevole" che romantico.

A un mese dalla fine, come andranno le cose? Alcune coppie saranno tornate insieme o tutto sarà rimasto come prima? Per scoprirlo seguite Temptation Island: un mese dopo, dalle 21.30 su Canale 5 e in contemporanea con il Live Blogging qui su Blasting News.