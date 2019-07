Gli spoiler della famosa soap opera turca Bitter Sweet (Dolunay) riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, Demet andrà in una clinica con l'intenzione di abortire. Nel frattempo Nazli non saprà se accettare il lavoro offerto da Deniz. Poi la donna penserà di lasciare anche il lavoro a casa di Ferit. In seguito Demet e Asuman avranno una brutta discussione. Più tardi Hakan vorrà infastidire Ferit e si presenterà inaspettatamente ad una riunione.

Nazli vuole lasciare il lavoro

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, come detto quelle che verranno trasmesse dal 15 al 19 luglio, Nazli e Deniz pranzeranno insieme a Bulut. Nel frattempo Engin e Ferit indagheranno sul passato di Asuman. In seguito, Nazli vorrà lasciare il lavoro a casa di Ferit a causa di Asuman, ma l'uomo non accetterà la decisione della ragazza e la costringerà a rispettare il suo contratto di lavoro.

Successivamente Manami proporrà alla sua amica Nazli di aprire un ristorante insieme. Ma la donna non potrà accettare l'offerta dell'amica, a causa della mancanza di soldi e del suo lavoro a casa di Ferit.

Engin e Fatos si fidanzano

Nazli sarà sempre più insofferente nei riguardi di Ferit. Poi Deniz vorrà prestare del denaro a Nazli, ma la ragazza non accetterà la somma e continuerà a lavorare per Ferit.

In seguito Engin e Fatos si fidanzeranno. Nel frattempo Demet diventerà capo delle pubbliche relazioni. Successivamente Nazli riuscirà a divincolarsi dal contratto di lavoro che la lega a Ferit e potrà finalmente coronare il suo sogno, ovvero aprire un ristorante insieme alla sua amica Manami ad Instanbul. In seguito Ferit scoprirà la notizia del ristorante da Tahir e sarà notevolmente turbato da questa decisione presa da Nazli.

Infine, Demet cercherà di riconquistare la fiducia di Ferit. Non è dato sapere se riuscirà nel suo intento. Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Bitter Sweet.

Dove guardare in streaming online le puntate di Bitter Sweet

In attesa delle nuove puntate della nota telenovela Bitter Sweet, è possibile guardare in streaming online alcuni episodi già andati in onda registrandosi gratuitamente al sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della serie televisiva, sulla piattaforma si possono trovare alcuni video interessanti che riguardano le anticipazioni e le trame di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.