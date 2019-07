Le anticipazioni dell'appuntamento numero 34 di "Bitter Sweet-ingredienti d'amore" e in onda venerdì 25 luglio informano che ci saranno dei risvolti nella vita di Nazli. Si creeranno delle fratture nel rapporto tra Hakan e Demet dopo che la donna assume un comportamento inaspettato e la sorella di Deniz penserà di fare la scelta giusta avvisando la polizia degli affari loschi compiuti dal marito, ignaro di questo atteggiamento della consorte. La giovane donna si dirà stanca dell'ennesimo piano organizzato dal signor Onder e vuole porre fine a questa situazione.

Un matrimonio complesso tra Hakan e Demet, stanca del marito

Gli spoiler della puntata numero 35 trasmessa venerdì 26 luglio sottolineano che le forze dell'ordine, dopo aver ricevuto la segnalazione di Demet, saranno in grado di mettersi sulle tracce dell'uomo e faranno irruzione nel negozio arrestando il signor Onder. Hakan (Necip Memili), nel tentativo di arresto di uno dei poliziotti, verrà colpito a un braccio.

L'imprenditore della Pusula Holding, però, troverà il modo per assistere al servizio fotografico organizzato da Demet. L'uomo non avrà dei sospetti nei confronti della moglie credendo che la donna stia dalla sua parte, ma da alcune puntate è evidente che si sia incrinato il matrimonio.

La felicità di Nazli che corre per firmare i documenti del locale

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nazli che dimostrerà la felicità e si vedrà esaudita la possibilità di aprire l'attività presa in gestione con Manami.

Nazli, dopo aver messo le dovute firme per i documenti, potrà iniziare il nuovo lavoro come titolare del ristorante e il desiderio della giovane donna potrà diventare realtà. Il ristorante della giovane Piran verrà aperto dopo che si sono conclusi i preparativi e la ragazza avrà molte aspettative sul successo della sua cucina.

La Piran felice di dare inizio al lavoro come ristoratrice dopo anni di sacrifici

Nelle recenti puntate di Bitter Sweet-ingredienti d'amore Demet è venuta a conoscenza di essere in dolce attesa ma ha deciso di mettersi in accordo con la ginecologa per procedere con l'aborto.

Le problematiche non terminano in quanto la donna si rende protagonista di uno scontro con Asuman che comincia a ricattare la complice. La giovane Piran ha mostrato la riconoscenza nei confronti del genitore per averle prestato il denaro necessario all'apertura del magazzino. La coppia formata da Ozge Gurel e Can Yaman si è dimostrata vincente come evidenziato dai risultati ottenuti in termini di ascolti e ci sono i presupposti per pensare alla messa in onda in Italia nella prossima stagione di Bitter Sweet 2.