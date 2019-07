Gli spoiler delle puntate della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' dal 28 luglio al 2 agosto svelano che ci saranno dei colpi di scena importanti nella vita di Nazli. Arriverà il giorno dell'inaugurazione del ristorante della Piran e Ferit non mancherà a questo evento, dimostrando il proprio amore nei confronti della ragazza. Il dottor Aslan chiederà alla dipendente di concedergli un ballo.

Ci saranno molti ospiti nel corso della serata, tra i quali Deniz. Quest'ultimo comincerà a mostrare rancore nei confronti del suo migliore amico, rendendosi conto dei sentimenti reciproci tra i due innamorati Ferit e Nazli. Deniz troverà una scusa per fare ritorno nella sua abitazione. L'uomo deciderà successivamente di raccontare la verità al dottor Aslan. Il ristoratore non perderà tempo per spedire una chiavetta usb di Demet all'Aslan, con l'intento di fargli conoscere la realtà dei fatti.

Ferit (Can Yaman) riceverà questo messaggio e si accorgerà del cattivo comportamento di Asuman, che sarà vicino a prendere una decisione che avrà delle ripercussioni su Nazli (Ozge Gurel).

Nazli pensa di non riuscire a dimostrare la verità all'Aslan e vuole tornare a casa

L'affarista penserà che sia giusto riscuotere il ristorante facendo crollare i sogni della Piran ma Asuman proverà ad avere un dialogo con l'imprenditore per dargli la sua versione dei fatti.

La ragazza proverà a convincere Ferit dell'innocenza di Nazli, estranea a questo piano, e gli chiederà di non far chiudere l'attività di ristorazione. La Piran crederà di non poter ottenere il perdono del datore di lavoro e prenderà così una decisione inaspettata. La ragazza mostrerà infatti l'intenzione di fare ritorno nella casa di Antiochia, ritenendo che sia l'unica soluzione possibile.

Lo scontro tra i coniugi Onder

La cuoca sarà pronta per trasferirsi con la sorella ad Antiochia per la durata di un anno, con l'intento di lasciarsi il passato alle spalle e Ferit verrà a conoscenza di questo retroscena.

Il dottor Aslan verrà informato della scelta compiuta dalla dipendente e deciderà di tornare sui propri passi, decidendo di non chiudere il ristorante. Manami riuscirà a mettersi in contatto appena in tempo con la socia, che rimarrà in città dopo aver saputo che il ristorante non è stato chiuso. L'insegnante di giapponese si impegnerà inoltre a far riavvicinare Ferit e Nazli organizzando una riunione di lavoro, volta a coinvolgere i due soci.

Le anticipazioni raccontano infine che Bulut assisterà alla lite tra Demet e Hakan, in quanto l'Onder verrà a conoscenza dell'aborto della ragazza e il bambino deciderà di chiamare in aiuto l'Aslan e la Piran.