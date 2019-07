Continuano a sorprendere i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore". Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo venerdì 19 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La ragazza avrà intenzione di coronare il suo sogno di aprire un ristorante dopo aver ricevuto la proposta di Manami, amica fidata della giovane Piran.

Le due donne vorrebbero dare inizio a questa attività nella città di Istanbul. La sorella di Asuman, pertanto, cercherà un modo per poter lasciare l'impiego presso la villa di Ferit (Can Yaman). La chef dovrà trovare una soluzione con l'intento di poter realizzare i propri sogni che le consentirebbero di ottenere il successo sperato.

Ferit viene a conoscenza delle intenzioni della dipendente che vuole coronare il sogno

Il dottor Aslan verrà a conoscenza dei desideri della dipendente e rimarrà dispiaciuto per essersi visto scavalcato da questa vicenda che l'ha portato a fare delle riflessioni.

L'uomo si renderà conto di non poter fermare i desideri di Nazli, provando, comunque, a farla rimanere nella sua villa. L'affarista si renderà protagonista di una conversazione con Tahir che gli darà la possibilità di conoscere i desideri della Piran facendogli un quadro completo della situazione.

L'idea di Demet intenzionata a organizzare un nuovo piano

L'imprenditore si dimostrerà stupito per il fatto che Nazli (Ozge Gurel) non lo abbia messo al corrente della questione e si interrogherà sul motivo per il quale la ragazza non ne abbia proferito parola con lui.

La sorella di Asuman ha sempre sognato di aprire un ristorante, dopo anni di sacrifici per via della mancanza di disponibilità economica. Un altro capitolo della soap riguarda il personaggio di Demet che avrà intenzione di mettere in atto un piano ben preciso.

La moglie di Hakan vuole ottenere la fiducia di Ferit dopo i continui contrasti

La Onder vivrà un momento importante per quanto riguarda la sfera lavorativa dopo aver ricevuto il voto di Deniz che le ha permesso di essere considerata un punto di riferimento per le pubbliche relazioni della Pusula Holding.

Inoltre Demet dovrà fare i conti con i primi ostacoli riguardo alla sfera privata dopo aver saputo di essere in dolce attesa, ma non vorrà comunicare la notizia a Hakan (Necip Memili). La sorella di Deniz vorrà procedere con l'aborto, avendo in mente un nuovo piano. La moglie di Hakan sarà intenzionata a cercare un modo per riconquistare la fiducia di Ferit con il quale ha avuto dei contrasti a causa della custodia esclusiva del piccolo Bulut.