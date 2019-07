Nuovi appuntamenti con la soap opera di canale 5, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" e ambientata in Turchia. Si deve ricordare che la serie si intitola "Dolunay" il cui significato in italiano è "Luna piena". Le anticipazioni dell'episodio numero 25 e in onda sul piccolo schermo venerdì 12 luglio alle ore 14:45 fanno notare che arriverà un momento di riflessione per Ferit (Can Yaman). Quest'ultimo si renderà conto che nel mondo degli affari non esistono amici in quanto prevale la spietatezza.

L'Aslan si renderà protagonista di una discussione nel corso della quale metterà al corrente Deniz delle sue idee. L'amico di Ferit si troverà alle prese con l'inizio dei lavori all'interno del suo locale nel quale ha apportato delle modifiche importanti, menu compreso.

Nazli alle prese con i sensi di colpa a causa del comportamento della sorella

L'ex fidanzato di Alya non avrà intenzione di rinunciare ai sentimenti nutriti nei confronti di Nazli (Ozge Gurel) e vorrà trovare un modo per conquistare la giovane donna.

La sorella di Asuman si vedrà divisa tra due uomini e non saprà in quale maniera gestire la situazione; tuttavia, ci saranno delle complicazioni, in quanto la cuoca sarà costretta a rinunciare alla storia d'amore con il suo datore di lavoro. Il motivo sarà dovuto al fatto che Nazli si renderà conto del coinvolgimento della sorella in merito al piano organizzato da Hakan e Demet.

Alya, gelosa di Nazli, vuole riconquistare Deniz

L'aspirante chef farà i conti con i sensi di colpa e crederà che questo retroscena possa rendere impossibile la relazione con l'affarista.

Un altro capitolo delle prossime puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore riguarda il personaggio di Hakan, che deciderà di fare visita a Deniz, al quale vorrà dare dei consigli per conquistare Nazli. Il marito di Demet spingerà l'amico a credere nei propri sogni e a non rinunciare ai suoi desideri. Alya poi, verrà a sapere che l'ex compagno è innamorato della sorella di Asuman e troverà una soluzione per allontanare l'uomo dalla giovane cuoca.

Demet vuole abortire

La cantante farà in modo che Deniz venga a conoscenza del rapporto di intimità tra Ferit e Nazli. Il proprietario del locale scoprirà che l'Aslan non ha restituito il foulard a Nazli e sfrutterà questo retroscena nel corso di una cena organizzata nella villa dell'uomo di affari. Si tratterà di un piano intelligente che potrebbe raggiungere due obiettivi: la distanza da Nazli e la fine dell'amicizia con Ferit. Infine, Hakan e Demet vorranno cambiare casa ma la donna dovrà fare i conti con l'appuntamento in clinica per decidere se abortire o meno.