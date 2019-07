Prosegue il successo della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore": le vicende dei protagonisti riescono, infatti, a coinvolgere da vicino il pubblico televisivo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero trentuno svelano i risvolti nello stato d'animo del personaggio di Nazli, la quale non avrà intenzione di rinunciare ai propri sogni.

La giovane cuoca vuole andare avanti per la propria strada

La chef si dimostrerà decisa ad andare avanti nel suo progetto di aprire il ristorante dopo aver ricevuto una proposta alettante dall'amica Manami, insegnante di giapponese.

La sorella di Asuman penserà che non sia il caso di rinunciare ai propri desideri e si convincerà che non ci possano essere le condizioni per continuare l'impiego presso la villa di Ferit (Can Yaman). La giovane cuoca vorrà licenziarsi: deciderà, così, di recarsi in banca con l'intento di chiedere un mutuo anche se gli ostacoli non mancheranno in quanto Nazli si vedrà rifiutata la richiesta per via della mancanza di uno stipendio.

Alya svelerà delle informazioni segrete a Hakan

La rinuncia al lavoro nella casa dell'Aslan si rivelerà un errore, in quanto la mancanza di garanzie non le darà la possibilità di avviare l'attività. La Piran dovrà mettersi alla ricerca di un'altra soluzione per risolvere questo problema dopo aver trovato le porte chiuse. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Hakan (Necip Memili): l'Onder cercherà un modo per vendicarsi nei confronti del nemico. Hakan scoprirà delle informazioni segrete da Alya, informazioni che gli daranno la possibilità di mettere nei guai il dottor Aslan.

La Piran e l'Aslan saranno impegnati in un viaggio di lavoro fuori città

La cantante informerà il marito di Demet che Nazli si sta impegnando per allontanarsi da Ferit: l'intento dell'imprenditore sarà quello di capire il motivo di questo atteggiamento. Ci sarà la possibilità per la Piran (Ozge Gurel) e l'Aslan di giungere a un chiarimento in seguito ad un impegno lavorativo che li porterà a passare del tempo insieme.

L'affarista e la chef saranno costretti a fare un viaggio fuori città per prendere parte a una riunione in compagnia dei colleghi del Giappone. Tale occasione darà la possibilità ai due di potersi riavvicinare, avendo l'opportunità di fare delle riflessioni in merito alla loro improvvisa rottura. Engin e Fatos, nel frattempo, si concederanno un momento romantico: l'avvocato cenerà in compagnia della fidanzata dimostrando di essere molto preso da lei.

Il legale potrà vivere un periodo di felicità a motivo della storia con Engin della quale è sempre stato innamorato.