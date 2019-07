Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli spoiler della puntata numero 38 che verrà trasmessa mercoledì 31 luglio riportano che arriverà il giorno della partenza di Nazli e Asuman. Le due sorelle, infatti, saranno sempre più convinte che sia il caso di tornare ad Antiochia per lasciarsi alle spalle tutti i problemi sorti nell'ultimo periodo.

Questa decisione lascerà tutti sorpresi, compreso Ferit. L'imprenditore, non sopportando l'idea di non vedere più la giovane cuoca, per far sì che faccia un passo indietro, comunicherà di non voler chiudere più il ristorante.

Manami convince Nazli a non partire più

Aslan dirà a Manami che il ristorante potrà continuare la sua attività. Nazli, intanto, ignara della decisione presa dall'imprenditore, non darà alcun segno di ripensamento sulla sua scelta di andar via dopo aver deluso l'ex datore di lavoro.

Nel frattempo, proprio Manami riuscirà a mettersi in contatto con la chef e a comunicarle che Ferit non chiuderà più il locale. A questo punto l'insegnante di giapponese proverà a convincere la socia in affari a non partire più e, in effetti, la Piran ci ripenserà dopo aver appreso che potrà continuare a coltivare il suo sogno al ristorante.

Manami cerca di far riavvicinare i due innamorati

Le anticipazioni della 39ª puntata che andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 1 agosto svelano che Ferit (Can Yaman) non sarà ancora in grado di perdonare Nazli per avergli mentito sul coinvolgimento della sorella Asuman (Ilayda Akdogan) nella losca faccenda della foto dei documenti.

Manami, conscia della distanza venutasi a creare tra l'uomo d'affari e la cuoca, comincerà a pensare ad un modo per provare a farli riavvicinare.

Bulut ha un'idea per far tornare la pace tra Ferit e Nazli

La socia della cuoca organizzerà una riunione di lavoro con l'intento di provare a favorire un confronto tra Nazli e Ferit. Purtroppo però, l'incontro non darà i risultati sperati, con i due giovani che resteranno piuttosto distanti. A sorpresa sarà il piccolo Bulut ad organizzare un piano per cercare di far rinascere il feeling tra lo zio e la sorella di Asuman.

Nel frattempo Aslan continuerà ad indagare sulla morte di Demir e Zeynep. Il manager deciderà che è giunto il momento di far portare via l'auto del padre di Bulut dal parcheggio dell'azienda, e proprio l'uomo incaricato di rimuovere la vettura si accorgerà di un dettaglio che potrebbe risultare fondamentale per giungere alla verità.