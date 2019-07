Nuovi episodi di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap turca nella settimana che va dal 22 luglio al 26 luglio 2019, dove le trame si svilupperanno ancora sul rapporto conflittuale tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo essere finalmente riuscita a licenziarsi senza pagare la clausola rescissoria, si troverà a dover affrontare le difficoltà legate all'apertura del nuovo locale insieme all'amica Manami.

Nazli e Ferit per questioni lavorative legate ad alcuni clienti giapponesi, passeranno del tempo insieme fuori città e sembreranno riavvicinarsi, ma per la giovane cuoca le sorprese non saranno finite in quanto scoprirà, all'ultimo momento, che il terzo socio del ristorante ha venduto le sue quote ad un misterioso acquirente. Demet intanto, tradirà il marito, denunciandolo alla polizia.

Dolunay trame al 26 luglio: Nazli riesce ad aprire il locale, Ferit socio in affari

Nazli, dopo essere finalmente riuscita a licenziarsi dal lavoro a casa di Ferit, potrà inseguire il sogno di aprire il locale giapponese con la sua amica Manami.

Per tale motivo si recherà in banca per chiedere un prestito, ma le verrà rifiutato. Inaspettatamente sarà il padre di Nazli a darle i soldi per aprire il ristorante e la ragazza, felicissima, andrà subito a firmare i documenti. Un imprevisto però sembrerà mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alle due amiche: il terzo socio in affari, Ali, all'ultimo momento si tirerà indietro, vendendo le sue quote ad un misterioso acquirente.

Come reagirà Nazli quando scoprirà che si tratta di Ferit? Intanto Hakan, venuto a sapere delle dimissioni di Nazli, comincerà ad indagare sui motivi che hanno spinto la Piran ad allontanarsi da Ferit ed escogiterà anche un piano per buttare fuori l’Aslan dalla Pusula Holding.

Anticipazioni Dolunay 22-26 luglio: Demet tradisce Hakan e lo denuncia alla polizia

Stando agli spoiler sulle puntate in onda dal 22 al 26 luglio, vedremo che Demet origliando di nascosto una conversazione del marito Hakan rimarrà sconvolta, scoprendo i loschi traffici dell’uomo.

La sorella di Deniz quindi, deciderà di denunciare il marito alla polizia, la quale farà irruzione nel magazzino in cui si trova l’Onder, ferendolo ad un braccio. L’uomo nonostante tutto, riuscirà comunque a presenziare ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie. Scoprirà che è stata Demet a tradirlo? Intanto Nazli e Manami, ancora ignare dell’identità del loro socio in affari, riusciranno finalmente ad aprire il loro locale.

Per scoprire tutte le novità sui protagonisti di Bitter Sweet non resta che seguire le prossime avvincenti puntate, in onda da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio 2019 su Canale 5, a partire dalle 14,45.