Appuntamento con le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ in onda mercoledì 24 luglio a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove vedremo che come la giovane Nazli riuscirà finalmente ad esaudire il suo sogno, grazie all'aiuto economico ricevuto dal padre. La Piran infatti, ha ricevuto dal genitore, il denaro necessario per l’apertura del nuovo ristorante ed ha firmato in tutta fretta i documenti, pronta con l’amica Manami, ad avviare la nuova attività.

Il terzo socio però, si tirerà indietro all'ultimo momento, vendendo la sua quota ad un misterioso acquirente. Intanto Alya, farà una scottante rivelazione a Deniz su Asuman e Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: misterioso socio per il locale di Nazli

Dopo il licenziamento come cuoca a casa di Ferit, Nazli, insieme all'amica Namani, è pronta a cominciare una nuova esperienza lavorativa e lo farà grazie all'aiuto inaspettato del padre il quale, giunto ad Istanbul, ha prestato alla figlia il denaro necessario per rilevare il locale.

Felice per il dono del genitore, Nazli vedrà il suo sogno avverarsi, anche se vi saranno ancora degli ostacoli da superare. Nel corso della nuova puntata del 24 luglio, la giovane scoprirà infatti, che il terzo socio dell’attività, Alì, si è tirato indietro all'ultimo momento e la sua quota del 50% è stata rilevata da un misterioso compratore. Alì, nonostante le pressanti richieste delle due amiche, non rivelerà l’identità del nuovo socio e le due continueranno ad organizzare nei minimi particolari l’inaugurazione del locale, per far colpo sui clienti.

Bitter Sweet, trama del 24 luglio: Alya rivela a Deniz la verità su Asuman e Nazli

Le anticipazioni sul nuovo episodio, svelano inoltre che, Deniz confesserà apertamente ad Alya i suoi sentimenti per Nazli. Dal canto suo la cantante, per vendicarsi, dirà all'ex fidanzato che è stata Asuman a tradire Ferit e a consegnare le foto dei documenti decisivi per l'affidamento di Bulut. Il musicista si ritroverà quindi ad un bivio, in quanto non saprà se parlare apertamente con la chef di quanto appreso da Alya o far finta di niente.

Un dilemma che verrà sciolto nelle prossime puntate di Bitter Sweet, dove vedremo inoltre che Demet, si renderà conto di non stare più bene al fianco del marito Hakan.

Nuove e avvincenti puntate della soap opera turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, nei ruoli rispettivamente di Ferit e Nazli, attendono i fan dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45. Ricordiamo che su Mediaset play sono visibili tutte le puntate già trasmesse, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio