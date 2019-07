Prosegue il successo della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda lunedì 22 luglio evidenziano che Nazli continuerà a portare avanti il progetto di apertura del suo ristorante. La giovane Piran avrà intenzione di non rinunciare al suo sogno dopo aver lasciato il lavoro alla villa di Ferit. E così, per reperire il denaro necessario per avviare l'attività, chiederà un mutuo alla banca.

La sorella di Asuman, infatti, preferirà non chiedere aiuto alla famiglia, mentre nelle puntate precedenti ha già rifiutato la proposta di Deniz che avrebbe voluto compiere un gesto d'amore anticipandole la somma di cui ha bisogno.

Hakan apprende che Nazli sta cercando di allontanarsi da Ferit

La cuoca vivrà un momento di sconforto quando la banca le comunicherà che il mutuo non le può essere concesso perché non può garantire uno stipendio fisso.

Intanto Hakan verrà messo al corrente dalla cantante Alya delle ultime novità sul rapporto tra Aslan e la Piran. L'artista, infatti, dirà al signor Onder che la chef ha deciso di prendere le distanze dal suo ex datore di lavoro, e a questo punto il marito di Demet deciderà di indagare per scoprire quali sono i reali motivi che hanno spinto la donna a prendere questa decisione.

Tuttavia i due protagonisti di Bitter Sweet riusciranno ad avere un nuovo riavvicinamento in occasione di un impegno di lavoro che li porterà ad andare fuori città per incontrare dei giapponesi. Ferit e Nazli, così, avranno la possibilità di chiarirsi per superare le recenti incomprensioni.

Arriva il padre di Nazli per aiutarla ad aprire il ristorante

Engin e Fatos organizzeranno una cena romantica a casa di lei, durante la quale il giovane dimostrerà di essere profondamente attratto dalla ragazza.

Gli spoiler della puntata numero 32 che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 23 luglio sottolineano che Demet farà di tutto per mettere in testa a Deniz delle strane idee sul rapporto tra Ferit e Nazli (Ozge Gurel).

Questi ultimi, intanto, trascorreranno insieme dei bei momenti in albergo prima che si verifichi una vicenda che andrà ad incidere notevolmente nella vita della cuoca.

Infatti a sorpresa arriverà il padre della chef, il quale si dirà disposto a versarle il denaro necessario per procedere con l'apertura del ristorante. Nazli non perderà tempo e, colma di gioia, si precipiterà a firmare i documenti che le permetteranno finalmente di iniziare la sua attività al locale.

Hakan, dopo aver litigato con Ferit per un progetto aziendale avviato senza il suo consenso, deciderà di escogitare un piano per escludere il rivale dalla ditta, e cercherà di ottenere l'appoggio di Alya.