Molti colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5 a partire dalle 14,45, dove verranno alla luce molte verità sino ad ora tenute nascoste. Nazli, dopo essere riuscita ad aprire il nuovo ristorante, non solo scoprirà che il misterioso socio dell’attività è Ferit, ma si ritroverà a fare i conti con la rabbia di quest’ultimo: infatti scoprirà il segreto di Asuman e il suo coinvolgimento nella questione delle foto trafugate.

Anche Hakan, grazie alla sorella della chef, farà una sconcertante scoperta, venendo a sapere dell’aborto della moglie sulla quale riverserà la sua rabbia.

Bitter Sweet trame al 2 agosto: Ferit non perdona Nazli per aver coperto Asuman

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet e che verranno trasmesse da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, i fan della Serie TV turca assisteranno a diverse rivelazioni e che potrebbero cambiare le sorti dei rapporti tra i protagonisti.

Finalmente Nazli e Manami sono riuscite ad aprire il locale, scoprendo tra l’altro, che il misterioso acquirente delle quote di Alì non è altro che Ferit. La Piran e il suo socio, si ritroveranno a ballare insieme nel corso dell’inaugurazione del locale, scatenando la gelosia di Deniz, il quale, accecato dalla rabbia, deciderà di inviare al rivale e amico la penna usb di Demet contenente le prove sul coinvolgimento di Asuman nella questione dei documenti trafugati.

Ferit quindi, verrà a scoprire di essere stato ingannato non solo dal Asuman, ma anche da Nazli, la quale ha protetto per tutto il tempo la sorella e, furioso, vorrà mettere in vendita la quota del ristorante non riuscendo a perdonare il gesto della giovane chef.

Bitter Sweet spoiler: Asuman svela ad Hakan l'aborto di Demet, lui furioso

Stando agli spoiler riguardanti i nuovi episodi, sarà Engin a far ragionare Ferit e a convincerlo a non vendere il ristorante, e tale fatto impedirà che Nazli e Asuman partano alla volta del paese natale.

Il ristorante sarà salvo e la giovane insieme all'amica potrà continuare a coltivare il suo sogno. Per Ferit però, le scoperte non saranno finite, in quanto verrà a sapere che la macchina su cui sono morti i genitori di Bulut è stata manomessa e si convincerà che dietro all'omicidio dei familiari, ci sia la mano di Hakan. Quest’ultimo intanto, verrà a sapere tramite Asuman, che la moglie lo ha ingannato e gli ha tenuto nascosto non solo la gravidanza ma anche l’aborto.

Furioso, affronterà Demet e le urla spaventeranno a tal punto il piccolo Bulut che deciderà di telefonerà a Nazli e Ferit. L’Aslan, giunto a casa degli Onder insieme a Deniz, affronterà a muso duro il perfido imprenditore accusandolo di omicidio, anche se l’uomo si dichiarerà estraneo alla vicenda.