Elena Santarelli è stata protagonista di un'intervista al programma intitolato "Non disturbare", condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai 1. La showgirl ha avuto modo di porre l'accento su molte tematiche e ha parlato del suo ruolo nel mondo dello spettacolo. La modella ha spiegato di essere rimasta infastidita dal fatto che, per molto tempo, sia stata etichettata come "la bionda bella" che non potesse essere anche intelligente. La Santarelli ha specificato che, con il passare degli anni, è riuscita a ottenere la stima di persone che in precedenza erano suoi detrattori.

Pubblicità

Pubblicità

La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi ha parlato inoltre della malattia del figlio Giacomo, sottolineando come ogni persona, quando viene a conoscenza di una notizia di questo tipo, dice sempre: "Perché a me?". Elena ha spiegato di essere riuscita ad andare oltre e non sono mancate le lacrime nei momenti difficili, cercando inoltre di non far notare la tristezza al figlio.

Il viaggio fatto a New York, un regalo per il figlio Giacomo

Santarelli ha spiegato quanto siano state importanti delle persone come il marito Bernardo e la madre che l'hanno sempre compresa e si sono aiutati a vicenda.

Pubblicità

La showgirl ha annunciato che è terminato il ciclo di terapie alle quali è stato sottoposto il figlio Giacomo e gli ha voluto quindi fare un regalo. L'ospite di Non disturbare ha rivelato che il figlio le ha chiesto di fare un viaggio a New York, città con la quale la modella ha un legame speciale. Inoltre l'attrice ha festeggiato i cinque anni di matrimonio con il marito, con il quale ha avuto la forza di superare momenti difficili. Adesso il loro figlio Giacomo sta bene, ma la lotta contro la malattia non è ancora finita. Per molti anni dovrà sottoporsi a controlli frequenti per prevenire un'eventuale recidiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Elena Santarelli ha voluto vedere il tumore di suo figlio Giacomo

La Santarelli, nel corso della chiacchierata con Paola Perego, non ha potuto negare la sofferenza e ha spiegato che non riesce a dormire come prima. La donna ha rivelato che le capita di svegliarsi la notte per capire se sia tutto sotto controllo. La showgirl ha continuato dicendo di aver voluto vedere il tumore del figlio e ha evidenziato come sia importante non tenersi tutto dentro.Nel corso della chiacchierata, la showgirl ha posto l'accento sul rapporto con il marito, in particolare sulla gelosia, rivelando un aneddoto.

La Santarelli ha svelato che, in una sola occasione, ha spiato il telefono del marito, provocando la rabbia di Corradi che, la sera stessa, è andato a Firenze dal fratello.