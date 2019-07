Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del "caso Prati", sarebbe stata vittima di una truffa durante la sua vacanza a Ibiza di questi giorni. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale Spy, secondo cui la manager avrebbe ricevuto un duro colpo nel momento in cui avrebbe notato che dalla sua carta di credito sarebbero stati sottratti dei soldi a sua completa insaputa.

Truffa ai danni di Eliana Michelazzo: l'indiscrezione riportata da Spy

Sulle pagine della rivista Spy si legge che la Michelazzo sarebbe incappata in un raggiro durante il suo soggiorno a Ibiza, dove si è concessa un periodo di relax dopo un anno decisamente turbolento e stressante per lei.

Stando a quanto riportato dalla diretta interessata, le sarebbero stati sottratti ben 1.500 euro dalla sua carta di credito e tutto ciò a sua insaputa.

Anche su Instagram l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è duramente sfogata, postando una Stories al vetriolo in cui dice che hanno distrutto una persona onesta e sincera che ha sempre lavorato fin da quando aveva 14 anni: "Ora merito rispetto perché Eliana Michelazzo ha sempre detto la verità", ha chiosato l'agente sul social network.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda e se ci saranno ulteriori risvolti sulla presunta truffa subita dalla Michelazzo, ricordiamo che in questi giorni è tornata a parlare anche colei che sarebbe stata la sua complice nel cosiddetto "Prati-gate". Ci riferiamo ovviamente a Pamela Perricciolo che, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, ha confessato ad Alberto Dandolo che sono ancora tanti i nodi da sciogliere sul caso del finto matrimonio della showgirl sarda.

Prati-gate, la Perricciolo rivela: 'Ci sono altre persone importanti coinvolte'

La Perricciolo, alias "Donna Pamela", ha rivelato che le verità venute a galla in queste ultime settimane sono soltanto una piccola parte rispetto a tutto quello che non è ancora stato svelato, aggiungendo che in questa vicenda sarebbero coinvolti anche dei personaggi importanti, di cui però non ha voluto fare i nomi.

La manager ha anche sottolineato che in questo periodo sta lavorando a nuovi progetti e che non intende più parlare del caso Prati nei salotti televisivi ma soltanto nelle sedi opportune.

Per quanto riguarda la soubrette sarda, invece, è tornata alla sua "vita mondana", e ormai si divide tra feste e vacanze in compagnia delle sue amiche storiche come Valeria Marini. Per lei, inoltre, si vocifera che dal prossimo settembre potrebbe diventare protagonista di un nuovo reality oppure di un talent-show in onda sulle reti Mediaset.