Francesco Facchinetti è un vero e proprio fiume in piena su Instagram e in queste ore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo che non è passato inosservato e che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Un vero e proprio attacco al vetriolo che Facchinetti ha rivolto nei confronti di una persona 'ignota', ma che molto probabilmente potrebbe essere un suo artista, dato che l'ex dj Francesco attualmente gestisce un'importante agenzia di spettacolo che conta al suo interno artisti di successo e cantanti che riempiono i palazzetti.

La dura sfuriata di Francesco Facchinetti su Instagram: 'Te la farò pagare'

Facchinetti ha esordito nel suo lungo sfogo su Instagram, dicendo che da oggi ha un nemico in più da abbattere e che ormai da tanto tempo non aveva più persone negative nel mirino. Tuttavia ci sarebbe una persona, a cui Francesco teneva molto e al quale ha dedicato moltissimo del suo prezioso tempo, che in questi ultimi giorni lo ha tradito e preso in giro.

"Mi ha preso per il cu... mi ha raccontato un sacco di balle", ha proseguito Francesco nel suo lungo sfogo sui social, dove ha letteralmente sbottato nei confronti di questa persona, di cui però non ha voluto rivelare il nome. A quel punto, quindi, ecco che Francesco Facchinetti si è rivolto direttamente alla persona "incriminata", dicendo "tu sai benissimo che mi rivolgo a te' e dicendogli che gliela avrebbe fatta pagare fino alla fine dei suoi giorni.

Insomma un Facchinetti a dir poco furioso che non ha usato mezzi termini sulla sua pagina Instagram, proprio come aveva già fatto in passato con altri sfoghi social che anche in quel caso non passarono inosservati. Ma chi è questa persona che ha ingannato e preso in giro il manager?

Un'artista dell'agenzia di Facchinetti potrebbe averlo tradito

Sul web e sui social non mancano i "pronostici" e in molti ritengono che tale persona debba essere un'artista che faceva parte dell'agenzia dello stesso Facchinetti, dato che lui stesso dice di avergli dedicato molto del suo tempo, ma poi in cambio ha ricevuto soltanto frottole e prese in giro.

Il mondo social, quindi, continuerà a indagare e a tenere sotto controllo i vari atteggiamenti degli artisti che fanno parte della scuderia di Facchinetti, il quale però nel frattempo si gode l'ennesimo successo registrato dai The Kolors. Lui stesso, infatti, nel post-sfogo che ha pubblicato su Instagram ha poi provato a sdrammatizzare il tutto, dicendo che la vita è bella e per questo motivo voleva godersi il successo della band lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, che proprio in queste ore hanno raggiunto il disco di platino per il loro ultimo singolo.