Roberto Farnesi ha dato un annuncio importante sulla sua pagina di Instagram in merito a 'Il paradiso delle signore'. Si tratta di uno dei protagonisti indiscussi della terza stagione del prodotto televisivo che ha riscosso un successo importante. L'interprete ha spiegato che il cast è pronto per riunirsi e dare inizio alle riprese dopo un periodo di relax. La soap opera ha avuto inizio nel mese di settembre ed è terminata alla fine di maggio raggiungendo traguardi di un certo rilievo. Un esempio si ritrova nelle cento puntate festeggiate all'interno della trasmissione intitolata "Vieni da me" per la conduzione di Caterina Balivo.

Il post scritto dall'attore sulla sua pagina di Instagram sulla soap opera di Rai uno

Questo è il post scritto sui social da Farnesi che ha sottolineato l'entusiasmo per l'inizio delle riprese de Il paradiso delle signore 4: "Noi tra poco iniziamo". Inoltre l'attore ha continuato le dichiarazioni dando un messaggio ai telespettatori, ai quali ha dato appuntamento al mese di ottobre. La soap farà ritorno sul piccolo schermo tra tre mesi, a partire dal 14 ottobre.

Si tratta di una modifica rispetto alla messa in onda nel periodo di settembre, quando è stata trasmessa la terza stagione. Non sono mancati i commenti delle fan che hanno sottolineato la felicità per il ritorno della serie che vedrà i personaggi alle prese con dei cambiamenti.

Gli ultimi giorni di vacanze dell'interprete toscano

Roberto Farnesi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze, come ha reso noto sulla sua pagina di Instagram.

Si è creata una grande famiglia con il cast de Il paradiso delle signore che si è distinto per essere formato da attori giovani a cui si uniscono interpreti di esperienza. Il settimanale "Tv sorrisi e canzoni" ha reso noto che vi sono alcune certezze in merito agli attori che permangono nella quarta stagione de Il paradiso delle signore. Parliamo di Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni.

Un traguardo importante per l'attore toscano che compie 50 anni

I fan, nel corso di questi mesi, hanno sottolineato la speranza che possa rimanere Giorgio Lupano, il cui personaggio di Luciano ha vissuto un'intensa storia d'amore con Clelia Calligaris. Lo stesso discorso vale per Luca Capuano che si è messo a confronto con il ruolo del produttore discografico Sandro Recalcati, invaghitosi della cantante Tina Amato.

Non sono terminati gli impegni per Roberto Farnesi che è vicino a compiere un traguardo personale. Si deve ricordare che, il prossimo 19 luglio, l'attore festeggerà cinquant'anni caratterizzati da successi indimenticabili nel mondo della televisione.