Tra le coppie che sono scoppiate in questa calda estate 2019 vi è quella composta da Fede Rossi e Paola Di Benedetto. Qualche settimana fa, la showgirl ed ex fidanzata di Francesco Monte ha spiazzato tutti i suoi fan postando un messaggio in cui annunciava la fine della sua relazione con il cantante. Qualche ora più tardi anche Fede ha postato un suo pensiero personale per Paola, dove utilizzava parole decisamente dolci per la sua ormai ex fidanzata che rimarrà sempre nel suo cuore. Ma qual è il motivo di questa rottura?

A quanto pare la 'colpa' sarebbe di Emma Muscat, la cantante protagonista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.

L'addio tra Fede Rossi e Paola Di Benedetto: la 'colpa' sarebbe di Emma Muscat

Per settimane, infatti, si sono rincorsi i rumors riguardanti un presunto tradimento di Fede Rossi ai danni di Paola proprio con la bella Emma. Rumors che tuttavia non hanno trovato conferma da parte dei due diretti interessati, i quali hanno sempre preferito sorvolare sulla vicenda, tuttavia senza mai smentirla del tutto.

Fede, intanto, postava dei teneri messaggi d'addio e d'amore per Paola, rivelando a tutti che sarebbe stata per sempre una persona fondamentale della sua vita e che non l'avrebbe mai più dimenticata. In queste ultime ore, però, a fare un po' di chiarezza sulla fine di questa relazione che ha fatto sognare i fan, ci ha pensato il settimanale 'Chi', il quale ha rivelato i retroscena che si celerebbero dietro questo tanto chiacchierato addio.

Emma avrebbe confessato a Paola il flirt in corso con Fede Rossi: lo scoop della rivista 'Chi'

Nel dettaglio, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato che nel momento in cui Paola ha cominciato ad apprendere questi rumors riguardanti un possibile flirt in corso tra il suo Fede e la bella Emma, ha deciso di chiedere subito alla diretta interessata quale fosse la verità dei fatti. E a quanto pare la cantante non ce l'avrebbe fatta a mentire alla Di Benedetto, confermando così l'avvicinamento che ci sarebbe stato con il suo collega.

Una confessione che tuttavia avrebbe portato la bella Paola Di Benedetto a chiudere immediatamente la sua relazione con Fede Rossi, che a quanto pare quindi l'avrebbe tradita per davvero e a voltare pagina in maniera definitiva. E' davvero questa la verità dei fatti? A questo punto i fan della coppia aspettano di conoscere tutta la verità da parte dei due diretti interessati e soprattutto vogliono sapere cosa succederà tra Fede e Emma.

I due approfondiranno tale conoscenza oppure ognuno proseguirà per la sua strada? Vedremo come si evolverà uno dei Gossip più letti e seguiti di questa estate.