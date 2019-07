Tra i personaggi più popolari venuti fuori nel corso degli ultimi anni vi è sicuramente Federico Fashion Style, divenuto popolare grazie al programma 'Il salone delle meraviglie', che ha ottenuto un grandissimo successo di ascolti e critiche su Real Time. Un personaggio decisamente estroso che ha attirato anche un bel po' di pettegolezzi, tra cui quelli inerenti alla sua presunta omosessualità che tuttavia Federico ha smentito nel corso delle ultime settimane con una serie di interviste dove ha fatto chiarezza sulla sua vita privata.

La confessione di Federico sulla sua vita privata e l'orientamento sessuale

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che dopo averlo visto in televisione, in molti avevano ipotizzato che Federico Fashion Style potesse essere omosessuale, ma questa non è la realtà dei fatti.

Pubblicità

Pubblicità

A smentire il tutto, infatti, è stato lo stesso parrucchiere il quale in un'intervista ha ammesso di essere legato da ben 12 anni ad una donna e di avere anche una figlia che ama con tutto se stesso.

Federico ha così smentito le voci sulla sua presunta omosessualità, rivelando che se si veste in maniera appariscente oppure se una persona fa come mestiere il parrucchiere, non vuol dire per forza che sia omosessuale. A proposito della sua relazione con Letizia, che va avanti da ben 12 anni, Federico ha ammesso che in questo momento non ha tempo necessario per poter pensare al matrimonio, rivelando di avere molti impegni professionali che intende rispettare ed onorare.

Pubblicità

A proposito, invece, di sua figlia, Federico ha ammesso che lo segue tantissimo in televisione e che ormai lo identifica come una sorta di cartone animato. 'Vorrei essere un papà presente', ha dichiarato Federico ammettendo che in futuro gli piacerebbe molto poter allargare la famiglia e quindi avere anche altri bambini.

Tanti vip al 'Salone delle meraviglie' di Federico tra cui Tina Cipollari

Intanto sono sempre di più i vip che si affidano alle cure di Federico Fashion Style per migliorare il proprio look.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Moda

Una delle ultime che si è rivolta da lui è stata Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e donne ha recentemente postato un video in diretta sulla sua pagina Instagram, dove la vedevamo all'interno del salone di Federico mentre applicava delle extension per i capelli. Un cambio look per Tina in vista anche della ripartenza della nuova stagione di Uomini e donne.

'Non ti cambierò più con nessun'altro', ripeteva Tina nel filmato postato in rete che in molti hanno visto anche come una sorta di frecciatina che l'opinionista abbia voluto lanciare al suo ex marito Kikò Nalli, anche lui parrucchiere ed esperto di tendenze.