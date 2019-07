A meno di 24 ore di distanza dall'annuncio di Paola Di Benedetto della loro rottura, Federico Rossi ha usato Instagram per fare un primo tentativo di riconquista della ragazza. Sull'account del cantante, infatti, è stata pubblicata una canzone inedita (il cui titolo pare sia Ogni volta): il testo di questo brano sembra raccontare le ultime ore della coppia. I fan ne sono certi: con questo gesto, il membro del duo Benji&Fede ha voluto avvisare 'Madre Natura' che farà di tutto pur di tornare insieme a lei.

Pubblicità

Pubblicità

La canzone di Fede per Paola emoziona il web

La storia d'amore tra paola di benedetto e Federico Rossi è finita poco più di un giorno fa: è stata l'influencer, infatti, ad informare i fan della rottura con un messaggio che ha pubblicato su Instagram di prima mattina. Leggendo le parole che ha usato la ragazza per far sapere di essere tornata single improvvisamente, in tanti hanno pensato che possa essere stato un tradimento del giovane cantante a scatenare tutto questo.

Pubblicità

"In amore do tutto, ma quando c'è una mancanza di rispetto non ci sto. Fidarsi spesso non serva a nulla", ha scritto la modella sui social network prima di sparire per una giornata intera. Nella tarda serata di ieri, però, è stato il componente del duo Benji&Fede ad esporsi sul web nei confronti dell'ex fidanzata. Sul profilo IG dell'artista, infatti, è stata caricata una canzone inedita che sembra una dedica neppure troppo velata a Paola e alla relazione che lei ha voluto interrompere di punto in bianco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Pare che il brano che Rossi ha scritto per la Di Benedetto si intitoli Ogni volta e che il testo racconti le prime ore che il ragazzo ha vissuto senza la sua dolce metà, quella con la quale ha condiviso l'ultimo anno tra viaggi e presentazioni in famiglia. Chiunque abbia ascoltato il pezzo che Fede ha composto ieri, non ha potuto far altro che apprezzare il suo gesto e constatare la sua volontà di riconquistare l'ex 'Madre Natura' ad ogni costo.

Ipotesi tradimento per la Di Benedetto: forse coinvolta Emma Muscat

"La mattina mi sveglio e accendo la tv per coprire i silenzi che hai lasciato tu. Se non ti trovo più, ti verrò a cercare solo per fare l'amore. Mi hai lasciato tu, ma ti verrò a cercare...per dirti che sei la migliore. Sei l'abitudine che non ho perso. Anche in capo al mondo di verrò a cercare, solo per fare l'amore o per litigare".

Pubblicità

Questi sono solo alcuni dei passaggi della canzone che Federico Rossi ha pubblicato ieri sera su Instagram per raccontare a modo suo lo stato d'animo che ha da quando Paola l'ha mollato.

Anche se il ragazzo non ne fa alcun accenno nel brano Ogni volta, si dice che ci sia un suo tradimento dietro alla decisione della Di Benedetto di interrompere il loro rapporto. Tutti i siti di gossip, infatti, riportano la notizia secondo la quale il cantante avrebbe avuto un incontro passionale con la collega Emma Muscat (ex del rapper Biondo) non molto tempo fa: pare che i due fossero ubriachi e che lui abbia negato di essere fidanzato quella notte.