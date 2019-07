Si rinnova anche questa settimana su Mediaset il consueto appuntamento culturale con il programma di Sandro Giacobbo, "Freedom - Oltre il confine". Martedì 2 luglio, infatti, sarà trasmessa in prima serata su Rete 4 una nuova puntata della show in cui verranno affrontati temi molto interessanti come l'Antico Egitto, il filosofo Giordano Bruno e la famosa reliquia che nel 1200 parlò a San Tommaso D'Aquino. Se per caso non avrete modo di seguire la nuova puntata di "Freedom" in diretta su Rete 4, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica di Freedom sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata di questa settimana dello show di Sandro Giacobbo sarà disponibile solo ed esclusivamente online sul sito on demand Mediaset Play. Tale piattaforma, infatti, contiene un'intera pagina dedicata a "Freedom" in cui è possibile visualizzare tutte le puntate andate in onda fino ad oggi e tante clip riguardanti gli argomenti affrontati puntata dopo puntata.

Da non dimenticare che per vedere i video contenuti su Mediaset Play è necessario registrarsi precedentemente al sito. La registrazione in sé non comporta nessun onere a carico dell'utente, anzi permette di scaricare anche un'applicazione gratuita con cui vedere i contenuti Mediaset anche da tutti i dispositivi mobili.

Le anticipazioni

Le anticipazioni della puntata di "Freedom - Oltre il confine" del 2 luglio ci segnalano che Sandro Giacobbo ci accompagnerà nuovamente a scoprire le meraviglie della civiltà egiziana, mostrandoci il tempio funerario della regina Hatshepsut.

Quest'ultima è una delle figure più emblematiche dell'Antico Egitto, che con i suoi 20 anni di regno segnò un enorme cambiamento nella storia di un paese che fino ad allora aveva avuto quasi esclusivamente sovrani di sesso maschile. Il suo regno iniziò nel corso della diciottesima dinastia quando salì al trono al posto del nipote Thutmosis III, ancora troppo giovane per governare. In realtà, la regina Hatshepsut non cedette neanche in seguito il trono al nipote neanche quando quest'ultimo raggiunse la maggiore età, ma lo tenne per sé fino alla sua morte.

Nel corso del suo lungo regno si fece costruire un enorme tempio funerario dedicato al dio solare Amon a Deal-el-Bahari, alto più di 30 metri e suddiviso in tre livelli collegati gli uni agli altri da una lunghissima rampa principale.

Ma non si parlerà soltanto di Egitto nella nuova puntata di Freedom ma anche di filosofia con la controversa figura del filosofo Giordano Bruno, vissuto nel 1200 e passato alla storia per le sue misteriose teorie sull'infinito legato alla figura eterna di Dio.

Il terzo tema che verrà trattato sarà quello del crocifisso che parlò a San Tommaso D'Aquino mentre quest'ultimo si trovava a Napoli nella seconda metà del 1200.