Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne trono over vi è sicuramente Gemma Galgani, la dama torinese che ormai è diventata un vero e proprio punto di riferimento nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. A settembre tornerà nuovamente in studio, pronta a rimettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita, ma stando alle gossip news di queste ore potrebbe ritrovarsi accanto ad uno dei cavalieri che le ha fatto perdere la testa in passato.

Stiamo parlando di Giorgio Manetti, il 'gabbiano fiorentino' che potrebbe tornare nuovamente in tv e sul settimanale Vero, viene detto che la Galgani non avrebbe mai smesso di pensarlo.

Giorgio potrebbe tornare a Uomini e donne

Qualche giorno fa, infatti, è stato proprio Giorgio Manetti ad annunciare ai suoi tantissimi fan che a settembre sarebbe tornato nuovamente in televisione, pur senza specificare in quale trasmissione.

Immediata la reazione dei fan, i quali hanno subito ipotizzato che dopo un anno di pausa da Uomini e donne, il cavaliere toscano potesse decidere di rimettersi in gioco nuovamente nel programma sentimentale di Maria De Filippi, per cercare la sua anima gemella.

Al momento non ci sono ancora conferme, anche se il settimanale 'Vero' ha pubblicato delle ulteriori indiscrezioni su questo possibile ritorno, scrivendo che la notizia avrebbe già mandato in tilt Gemma Galgani, la quale avrebbe il 'batticuore' dopo l'annuncio fatto da Giorgio Manetti.

Il settimanale 'Vero' scrive che in realtà in tutti questi mesi in cui sono stati separati, Gemma non avrebbe mai smesso di pensare al suo ex fidanzato Giorgio. Del resto la Galgani non ha mai nascosto che quello che provava nei suoi confronti fosse un sentimento vero e che in seguito al loro addio definitivo non è riuscita più a trovare la persona giusta che fosse in grado di conquistarla a 360 gradi. I corteggiatori nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne non sono mancati ma la Galgani non è mai arrivata a qualcosa di concreto.

Nuovo impegno tv per Gemma al fianco di Giulia De Lellis

E così il prossimo settembre dovrebbe essere un mese galeotto per la dama torinese, la quale potrebbe rimettersi in gioco e ripartire proprio da quell'amore mai assopito per il cavaliere fiorentino, tra i personaggi più ambiti di sempre dal parterre femminile della trasmissione di Maria De Filippi.

Intanto, però, quello con Uomini e donne non sarà l'unico impegno televisivo della prossima stagione per Gemma.

In queste settimane, infatti, sono cominciate le riprese di Giortì, il nuovo programma prodotto dalla Fascino che la vedrà protagonista al fianco di Giulia De Lellis, un altro volto noto del programma di Canale 5 molto amato dal pubblico social.