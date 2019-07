La storia d'amore tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè prosegue a gonfie vele. I due, da quando si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello, sono diventati inseparabili. Nelle scorse ore il modello partenopeo, dopo aver allarmato i suoi fan a causa di un post pubblicato su Instagram, ha smentito categoricamente di essere in crisi con la bella genovese.

Il pensiero di Gennaro Lillio su IG: 'Si può voler bene a tante persone, ma l'amore è un'altra cosa'

L'ex gieffino, precisamente nella tarda serata di ieri, ha pubblicato su Instagram, sotto forma di storia, una citazione di Sophia Loren: "Si può voler bene a tante persone, ma l'amore è un'altra cosa".

In un secondo momento il giovane ha proseguito, dichiarando che per lui l'amore è coccolarsi, capirsi, trattarsi bene e usare i giusti modi". Tali parole hanno incuriosito i fan, tanto che in molti hanno pensato che fosse un pensiero sul rapporto vissuto con la De Andrè. I due gieffini infatti, durante la permanenza nel reality di Canale 5, spesso hanno discusso. Gennaro in più occasioni ha contestato proprio i modi utilizzati da Francesca.

A fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale è arrivato un nuovo post dello stesso Lillio. Il modello ha dichiarato di essere ancora fidanzato con la sua ex coinquilina e di non attraversare nessun momento di crisi. Il pensiero espresso dal partenopeo sarebbe solo il suo concetto sull'amore: "Lo sapete bene cosa penso. Grazie a tutte le persone che ci sono vicine".

Francesca De Andrè: pazza di Gennaro

Francesca De Andrè, prima d'intraprendere la relazione con Gennaro, era fidanzata con Giorgio Tambellini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

La figlia di Cristiano ha chiuso la storia dopo aver scoperto in diretta tv di essere stata tradita. In una recente intervista rilasciata su Spy, la nipote del Faber, ha confessato di essere stata contatta dall'imprenditore per una riappacificazione, ma lei avrebbe sempre rifiutato.

Francesca si è detta innamoratissima del suo Gennaro, tanto da aver già conosciuto vari membri della sua famiglia. In una delle ultime Instagram Stories della De Andrè, la giovane parla di un'imminente cena con Lillio e il fratello gemello di Gennaro.

Temptation Island Vip: Gennaro e Francesca non ci saranno

Vista la grande affinità tra Gennaro e Francesca, in molti hanno pensato che i due potessero essere nel cast di Temptation Island Vip. Dopo l'annuncio della redazione che vede Alessia Marcuzzi al timone in sostituzione di Simona Ventura, sono state svelate le coppie che non parteciperanno al reality. Oltre a Jeremias e Cecilia Rodriguez con i rispettivi compagni Soleil Sorgé e Ignazio Moser, non vedremo nel cast nemmeno Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Sono stati scartati dal programma anche Kikò Nalli e Ambra Lombardo e Ivana Mrazova con Luca Onestini.