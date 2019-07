Gianmarco Onestini una volta terminato il percorso dentro la Casa del Grande Fratello Nip, risulta essere uno dei personaggi più amati. Il giovane in una recente intervista, nel raccontare le emozioni vissute al reality-show non si è risparmiato dal lanciare nuove frecciatine a Francesca De Andrè.

Sulle pagine di Spy, l'ex tentatore di Temptation Island ha parlato del rapporto che lo lega al fratello Luca. Per lui essere rimasto sessantotto giorni lontano dalla famiglia è stato davvero difficile.

Pubblicità

Pubblicità

A tal proposito l'ex gieffino ha raccontato un aneddoto: "Quando Luca è venuto fuori la Casa con il megafono, mi è crollato un po' il mondo addosso". Gimbo ha dichiarato che il fatto di non poter vedere suo fratello, lo ha messo ko. Al momento stesso però, ha ricevuto la giusta spinta per arrivare alla fine del percorso.

Durante l'intervista Gianmarco Onestini è tornato anche a parlare dello scontro con Francesca De Andrè. Il giovane sostiene di essere stato l'unico all'interno della Casa, ad avere avuto il coraggio di affrontare la coinquilina.

Pubblicità

Sulla nipote di Faber, Gimbo senza mezzi termini ha esordito così: "Non si poteva mai criticare, che s'infiammava". Inoltre, Onestini ha ricordato che già all'interno del reality, aveva riferito alla diretta interessata che prima di giudicare gli altri, doveva guardare dentro sé stessa.

Queste parole come tutti ben sanno hanno portato Francesca ad avere un duro scontro con il suo coinquilino. In quell'occasione, la De Andrè aveva tirato fuori ancora una volta tutta la sua aggressività. Tuttavia per Gianmarco questo ad oggi sembra essere acqua passata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Gianmarco confessa: 'Sono single'

Gianmarco Onestini durante l'intervista rilasciata al settimanale Spy, ha fatto chiarezza anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Il giovane emiliano ha confessato di essere single a tutti gli effetti e di sperare di trovare presto la sua anima gemella. Dunque, il rapporto instaurato con Erica Piamonte è solo il frutto di una bellissima amicizia. Per quanto riguarda la nomina di 'influencer', Gimbo ha confessato di non sentirsela addosso: "Condivido sui social momenti di vita quotidiana, dai balletti al farmi la barba.

Sono una persona positiva". Infine, il fratello di Luca Onestini ha raccontato di non aver più visto in nessuna occasione Ivana Icardi una volta terminato il GF. Stando alle dichiarazioni di Gianmarco, l'ex fidanzato della Icardi lo avrebbe contattato per complimentarsi con lui. Ricordiamo, che Onestini all'interno del reality ha più volte rifiutato la sorella di Mauro Icardi proprio perché entrata nella casa di Cinecittà fidanzata e innamoratissima del suo uomo.